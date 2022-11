1899 su Netflix è basato su una storia vera?

Halloween potrebbe essere molto alle spalle ora, ma se stai cercando qualcosa che ti tenga con il fiato sospeso mentre ti abbuffi tra gli episodi, non guardare oltre 1899 su Netflix.

La produzione tedesca segue i passeggeri a bordo della nave Kerberos, in viaggio dall’Europa all’America per iniziare una nuova vita. Si è sparsa la voce su una nave scomparsa chiamata Prometheus che non si vede da quattro mesi. Mentre incontriamo il cast dell’ensemble, iniziano a verificarsi eventi raccapriccianti che si intensificano solo quando trovano la nave a vapore perduta.

1899 è un pezzo d’epoca, ambientato nel XIX secolo come evidenziato dal titolo. La storia è abbastanza dettagliata e talvolta scioccante, il che potrebbe lasciare le persone a chiedersi se sia basata sulla vita reale o meno. Ecco tutto ciò che sappiamo sull’ispirazione dietro il nuovo thriller misterioso di Netflix.

Su cosa si basa 1899 su Netflix?

La nuova serie di Scuro i creatori Jantje Friese e Baran bo Odar non si basano su una storia vera. Tuttavia, ci sono molti eventi della vita reale che potrebbero aver ispirato la coppia durante l’ideazione dello spettacolo. Parlando con Deadline l’anno scorso, il duo ha rivelato che anche alcuni recenti eventi mondiali hanno contribuito a plasmare lo spettacolo:

“L’intera prospettiva europea è stata molto importante per noi, non solo per quanto riguarda la storia, ma anche per il modo in cui l’avremmo prodotta”, afferma Friese. “Doveva davvero essere una collaborazione europea, non solo per il cast ma anche per la troupe. Sentivamo che con gli ultimi anni in cui l’Europa era in declino, volevamo dare un contrappunto alla Brexit e al nazionalismo in aumento in diversi paesi, per tornare a quell’idea dell’Europa e degli europei che lavorano e creano insieme”.

Per quanto riguarda la trama della nave che scompare, ci sono diverse storie di navi scomparse nel corso della storia del mondo, insieme a presunte zone paranormali nell’oceano come il Triangolo delle Bermuda. Nel diciannovesimo secolo, ci furono segnalazioni di due navi scomparse nell’Artico, ora soprannominate le “navi fantasma”. L’ultima volta che si è sentito parlare dell’HMS Erebus e dell’HMS Terror è stato nel 1848, e fino ad oggi non sono mai stati trovati.

Friese e Odar non hanno confermato se queste “navi fantasma” siano servite da ispirazione per il 1899 o meno, ma possiamo presumere che storie di vita reale come quella potrebbero aver avuto un’influenza.

La nave fa il nome 1899il Kerberos e il Prometeo, entrambi provengono dalla mitologia greca, quindi è possibile che anche Friese e Odar si siano ispirati a quel folklore per il loro spettacolo.

Saremo curiosi di vedere cosa faranno luce i creatori dopo l’uscita dello show su Netflix. Non perderti tutti gli otto episodi di 1899 quando la serie debutterà questo giovedì 17 novembre!