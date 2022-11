1899 è una miniserie e la serie Netflix è un sequel di Dark?

Il ritorno di Stranger Things, Ozark, The Umbrella Academy e l’emergere di nuovi entusiasmanti spettacoli come The Sandman, Cabinet Of Curiosities e Monster: Dahmer – The Jeffrey Dahmer Story… è stato un grande anno per Netflix, e recentemente ha ottenuto un molto più grande con l’uscita tanto attesa del 1899.

Questo misterioso dramma in costume infonde elementi di fantascienza e thriller ed è stato presentato in anteprima sulla piattaforma giovedì 17 novembre 2022.

Invita il pubblico ad accompagnare un gruppo di passeggeri globali a bordo di un piroscafo in viaggio da Londra a New York City, anche se è presto evidente che nulla a bordo del Kerberos è come sembra.

Il progetto arriva per gentile concessione di Baran bo Odar e Jantje Friese, meglio conosciuti come il duo creativo dietro la serie Netflix Dark, andata in onda per tre stagioni e conclusasi nel 2020.

Mentre il pubblico si tuffa in questa avvincente storia di intrighi, una domanda emerge in superficie: 1899 è una miniserie?

1899 è una miniserie?

No, i creatori del 1899 sono stati recentemente intervistati da The Hollywood Reporter e gli è stato detto che hanno un finale pianificato oltre la prima stagione del 1899. L’intervistatore ha chiesto loro della natura ambiziosa del progetto e se il duo ha un mondo pianificato per il potenziale stagioni future.

“Sì, ci piace sempre avere una fine prima di iniziare”, ha confermato Jantje, alludendo a più puntate.

“Vogliamo sapere dove stiamo andando. Stiamo attraversando una storia e vogliamo sapere come si risolverà alla fine. Nel mezzo, potrebbero esserci alcune idee che sono inserite in modo più approssimativo. E mentre procediamo nel processo, le idee possono spostarsi e spostarsi in una posizione diversa. Ad esempio, in Dark, l’idea dell’universo parallelo è sempre stata pianificata per la seconda stagione.

Ha aggiunto che cerchi semplicemente di “essere flessibile… ma comunque di sapere dove stai navigando”.

Con questo in mente, tuttavia, vale la pena sottolineare che Netflix né i creatori hanno annunciato che 1899 è stato rinnovato per la stagione 2 sulla piattaforma. È probabile che le cifre relative allo streaming vengano misurate tra novembre e l’inizio di dicembre prima che venga presa una decisione.

1899 è un sequel di Dark?

No, 1899 non è un sequel di Dark, anche se un certo numero di fan si è preso il tempo per notare e discutere contrasti e confronti tra di loro.

Per chi non ha familiarità con Dark, copre 160 anni dal 1888 al 2053, motivo per cui alcuni spettatori si chiederanno senza dubbio se il 1899 abbia luogo nella prima linea temporale dell’universo Dark.

Tuttavia, la serie si occupa di un bambino scomparso a Winden e 1899 non condivide alcun collegamento con Winden o con la narrativa generale della serie.

“Tutto è iniziato con i bambini scomparsi”

Alcuni fan hanno sottolineato che dove Dark è iniziato con i bambini scomparsi, il 1899 inizia con il ritrovamento dei bambini.

“Va bene, quindi Dark è iniziato con un bambino scomparso e il 1899 è iniziato con il ritrovamento di un bambino”, ha scritto un utente di Twitter [see above], con un altro tweet simile “in Dark, tutto è iniziato con i bambini scomparsi. Nel 1899, tutto è iniziato quando è stato trovato un bambino.

Anche se questo può essere vero, 1899 non è un sequel di Dark.

1899 è in streaming esclusivamente su Netflix.

