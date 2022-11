1899, Dead to Me stagione 3 e altro ancora

Manca solo una settimana al Ringraziamento, quindi goditi un ultimo fine settimana tranquillo prima che inizi la follia delle vacanze. Questo fine settimana siediti e goditi alcuni programmi Netflix, comprese le nuove stagioni di Morto per me, La corona, e Suora Guerriera, e il nuovo attesissimo thriller1899.

Questa settimana vede anche la stagione 1 di una versione aggiornata di Teletubbies colpendo lo streamer e la stagione 3 di un altro favorito della famiglia, Lo spettacolo di Cuphead! Il teen drama spagnolo Elite ha rilasciato la sua sesta stagione questa settimana.

Netflix non sta rallentando nemmeno con l’avvicinarsi della fine del 2022. Ci sono ancora molti programmi Netflix da pubblicare prima della fine dell’anno. di Tim Burton Mercoledì uscirà poco prima dell’abbuffata del fine settimana del Ringraziamento.

I migliori nuovi programmi Netflix da guardare questo fine settimana (19 novembre 2022)

Diamo un’occhiata ad alcuni fantastici programmi Netflix degni di un’abbuffata del fine settimana.

1899

L’attesissimo spettacolo Netflix originale 1899 è ora disponibile per lo streaming. Ambientata nel 1899, questa serie segue un gruppo di migranti europei in viaggio da Londra a New York City per iniziare una nuova vita.

Il gruppo viaggia a bordo della Kerberos e vede i viaggiatori uniti in prospettive positive mentre cresce l’eccitazione per ciò che accadrà nel prossimo capitolo della loro vita. Ma quando incontrano una misteriosa nave alla deriva in mare aperto, i loro pensieri di una nuova vita vengono bloccati da qualcosa di orribile.

Morto per me stagione 3

I fan della serie Morto per me hanno desiderato ardentemente l’uscita della terza e ultima stagione. Questo spettacolo Netflix segue l’improbabile amicizia tra una vedova alla ricerca della persona che ha ucciso suo marito in un mordi e fuggi e una donna eccentrica che non è tutto ciò che sembra essere.

In questa commedia dark, Jen (Christina Applegate) e Judy (Linda Cardellini) si incontrano in un gruppo di supporto e, nonostante le differenze, si legano alle loro tragedie. La serie esamina il lato stranamente divertente del dolore, della perdita e del perdono.

The Great British Baking Show: Vacanze stagione 5

È tempo di cucinare per le vacanze e Il grande spettacolo di pasticceria britannico è qui per ispirarti con il suo segmento vacanze. La stagione in due parti riporta alcuni concorrenti preferiti delle stagioni precedenti che si sfidano per impressionare i giudici Paul Hollywood e Prue Leith.

Nella parte 1, il cast di È un peccato organizza una festa festiva con tronchi di Yule alcolici, alberi di Natale commestibili e altro ancora. Il secondo episodio presenta fornai del passato che creano panini per la colazione di Capodanno e un diorama di biscotti invernali.

Pepsi, dov’è il mio jet?

Lo spettacolo Netflix Pepsi, dov’è il mio jet? è una serie limitata il cui titolo è stato ispirato dal film Amico, dov’è la mia macchina? La serie ripercorre il caso Leonard v. PepsiCo, Inc. degli anni ’90.

Pepsi ha lanciato una promozione in cui i consumatori potevano raccogliere punti e riscattarli per premi come magliette, occhiali da sole e altro. La campagna ha pubblicato una serie di spot pubblicitari, uno dei quali mostrava che per sette milioni di punti, il redentore poteva impadronirsi di un jump jet AV-8 Harrier II. Sebbene questo premio fosse uno scherzo, un giovane, John Leonard, si è preso la responsabilità di assicurarsi gli investitori e ha raccolto abbastanza punti per riscattare il jet. PepsiCo ha negato la sua affermazione, affermando che si trattava ovviamente di uno scherzo. Leonard avrebbe quindi citato in giudizio PepsiCo in un caso che alla fine sarebbe andato alla corte federale.

Attento a come ti comporti

La serie di sei episodi Attento a come ti comporti presenta l’insegnante di galateo internazionale Sara Jan Ho, che aiuta le persone a vivere la loro vita migliore imparando le buone maniere.

La serie presenta Ho con i suoi modi di cambiare mentre trasforma la vita delle persone in questa commovente serie. Guida le persone che cercano la sua assistenza per comportarsi con eleganza, guida un uomo nella sua ricerca dell’amore e aiuta una madre casalinga a rientrare nel posto di lavoro dopo dieci anni.

Quali programmi Netflix sei entusiasta di abbuffarti questo fine settimana? Fatecelo sapere nel commento qui sotto.