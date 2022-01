“1883” arriverà su Netflix?

Taylor Sheridan è tornata con un’altra serie drammatica occidentale che sta esplodendo, ma Netflix riceverà ovunque il nuovo 1883 serie? Negli Stati Uniti è impossibile ea livello internazionale sembra altamente improbabile.

Come forse saprai, 1883 funge da serie prequel per follemente popolare Yellowstone serie (non disponibile su Netflix ovunque). Taylor Sheridan è dietro il prequel con Sam Elliot, Tim McGraw, Faith Hill, Isabel May, LaMonica Garret e Marc Rissmann.

La serie arricchisce la famiglia dei Dutton e il modo in cui alla fine sono arrivati ​​​​a possedere il ranch che ha un posto di rilievo nella nave madre Yellowstone serie.

Non è l’unico spin-off previsto Yellowstone o. Una nuova serie chiamata 6666 dovrebbe ricevere un ordine per l’intera stagione anche da Paramount Network.

Perché 1883 non sarà su Netflix negli Stati Uniti

Mentre i diritti di streaming per Yellowstone sono alquanto complicati, le cose sono molto più chiare per 1883.

Per Yellowstone, la serie va in onda su Paramount Network e forse per errore è stata concessa in licenza a Peacock della NBC Universal.

Per 1883, non ci sarà alcuna licenza per Peacock o Netflix, invece la serie è una delle serie di punta su Paramount+. Di conseguenza, la serie sarà disponibile solo su Paramount+ e anche se alla fine potrebbe arrivare ai servizi VOD, possiamo escludere che arrivi su Netflix.

1883 sarà su Netflix a livello internazionale?

ViacomCBS sceglie ancora di concedere in licenza alcuni titoli a Netflix a livello internazionale, anche se di questi tempi sta diventando raro.

Proprio di recente abbiamo visto ViacomCBS fare di tutto per impedire a uno dei suoi altri programmi di punta per Paramount+ di essere disponibile su Netflix a livello internazionale. Ci riferiamo a Star Trek: Scoperta che è stato riacquistato con tutte le stagioni precedenti rimosse.

Possiamo quasi garantire che lo spettacolo sarà trattenuto per il lancio internazionale di Paramount+ (si chiamerà qualcos’altro in alcune regioni) o sarà venduto solo alle reti di trasmissione nel frattempo.

Abbiamo sentito parlare di alcuna intenzione di concedere in licenza 1883, quindi dovrai cercare metodi alternativi.

Nonostante spettacoli come 1883 e Yellowstone con un buon rendimento ed essendo incredibilmente popolare, non abbiamo visto Netflix investire molto nel genere almeno dal lato TV. Per quanto riguarda il film, Netflix ha pubblicato due grandi western nel 2021, inclusi Più cadono e Il potere del cane.

Ti consigliamo di dare un orologio a Longmire su Netflix se non l’hai già fatto (che purtroppo è terminato e non tornerà nonostante alcune segnalazioni) e ti consigliamo anche di dare Il ranch un orologio. La serie è di un genere diverso ma presenta il fantastico Sam Elliot. Frontiera interpretato da Jason Mamoa è anche un grido solido.

Vorresti 1883 stava arrivando su Netflix? Fateci sapere nei commenti.