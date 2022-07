17 uova di Pasqua e riferimenti che potresti esserti perso

Il live action di Netflix Cattivo ospite la serie è ufficialmente in streaming proprio ora sul servizio. Tutti e otto gli episodi sono avvincenti e molto abbuffati, quindi se sei entusiasta di guardare non aspettare! Questa è una serie in cui vorrai entrare il più incontaminata possibile, se puoi.

Spoiler avanti per Cattivo ospite stagione 1

Un vero lavoro d’amore dello showrunner Andrew Dabb, Cattivo ospite presenta tonnellate di riferimenti ed easter egg alla serie di giochi originale e persino ai film. Lo spettacolo ha molta rivisibilità perché sei certo di notare cose nuove ogni volta che lo rivisiti.

Questo elenco non è affatto completo in quanto sono sicuro di aver perso alcune cose e probabilmente tornerò indietro e lo aggiornerò mentre rivedo lo spettacolo, ma i fan dovrebbero trovare alcune cose divertenti relative al franchise generale di seguito!

Netflix Resident Evil: uova di Pasqua e riferimenti che potresti esserti perso

28 giorni dopo

La scena di apertura di Cattivo ospite l’episodio 1 del 2036 ricorda molto la famosa scena del ponte nell’iconico e acclamato film di zombi 28 giorni dopo. Jade attraversa il ponte e otteniamo una ripresa del Big Ben e dello skyline sullo sfondo mentre fa lei.

Città di procione

La sequenza temporale del 2022 si svolge principalmente a New Raccoon City, ma cosa è successo a quella vecchia? Lo spettacolo mantiene lo stesso canone del gioco. L’originale Raccoon City è stata distrutta nel 1998 dopo un’epidemia di T-Virus.

La Umbrella ha detto al mondo che l’area è stata distrutta (anche se non è il vero motivo per cui), ma in realtà hanno lanciato un missile nucleare nella città per distruggerla. Lo spettacolo non va molto nei dettagli, quindi potrebbero esserci alcune differenze rispetto al canone del gioco, ma nel complesso è una storia simile.

Ottagoni

Il logo della Umbrella Corporation ha una forma ottagonale e ci sono ottagoni dappertutto Cattivo ospitedalle cornici sparse per tutta la casa Wesker agli orecchini d’argento che Jade indossa nel primo episodio.

Pablo

Il cagnolino di Jade e Billie si chiama Pablo e anche se è possibile che questa sia solo una coincidenza, sembra probabile che il nome Pablo sia un cenno a Pablo Kuntz, il doppiatore che ha doppiato Albert Wesker nei giochi.

Il dobermann

La lotta di Billie e Jade con il Doberman infetto è un omaggio diretto all’originale 1996 Cattivo ospite, il primo gioco della serie. C’è una parte in cui un cane zombi salta fuori da una finestra di vetro ed è stata considerata una delle parti più spaventose del gioco! Il 2002 Cattivo ospite il film presentava anche la sua versione di quel momento e lo spettacolo sembra trarre ispirazione anche dalla scena del film.

Ada Wong

Durante il finale, Albert dà a Jade un pezzo di carta con un nome e un indirizzo. Le dice che la persona sulla nota è un’amica e qualcuno a cui può rivolgersi per assistenza. Il nome è Ada Wong. Ada è un personaggio preferito dai fan dei giochi e una spia fantastica e moralmente ambigua.

È apparsa per la prima volta in Resident Evil 2 ma è apparso in molti dei giochi, romanzi e persino film d’animazione del franchise. È apparsa anche in Resident Evil: Retribuzione dove è stata interpretata da Li Bingbing. Sarebbe bello vederla apparire nello show se si rinnovasse e significherebbe che Jade dovrebbe viaggiare in Giappone, dato che è lì che si trova Ada secondo Albert.

Monti Arklay

Il flashback con l’originale Albert Wesker si svolge nelle montagne di Arklay nel 2005, pochi anni dopo l’epidemia di Raccoon City del 1998. Arklay è un luogo fondamentale nei giochi, con più volte. È qui che Oswell Spencer ha costruito la sua villa ed è anche il luogo in cui si crede che Lisa Trevor si sia nascosta.

P30/Scarabeo

Nell’episodio 7, incontriamo il vero e originale Albert Wesker che richiede un aggiornamento sul dispositivo della “macchina mentale” da uno dei suoi cloni in un flashback. Quel dispositivo è probabilmente un riferimento a P30, il composto chimico che ha usato per controllare la mente di Jill Valentine.

Successivamente, una versione di P30 è stata trasformata nella macchina Scarab Resident Evil: Aldilà. Albert chiede della “cavalcatura del torace” nello spettacolo, che è probabilmente un riferimento a Jill che indossa lo Scarabeo sul petto alla fine di Aldilà.

William Birkin

William Birkin riceve uno shoutout durante la prima stagione dello show (forse più di una) e i fan dei giochi e dei film dovrebbero trovare il nome immediatamente riconoscibile. È un antagonista significativo della serie e uno dei principali virologi nello studio del virus T.

Birkin ha anche scoperto il Golgotha ​​Virus, che viene menzionato alcune volte nella prima stagione, anche se non per nome (l’inclusione di Lisa Trevor è una parte importante delle menzioni del G-Virus nello show). Vediamo anche che Evelyn tiene una specie di mostruosità in un carro armato (che in seguito sfugge) e la creatura sembra abbastanza simile a una prima forma della mutazione di Birkin dopo che si è iniettato il G-Virus nei giochi.

Serenata al chiaro di luna

Nel quinto episodio, la “Sonata al chiaro di luna” di Beethoven ha un significato speciale per Billie e Jade come parte della caccia al tesoro che Albert ha creato. La sinfonia appare alcune volte nel Cattivo ospite giochi, inclusa la necessità di giocarci per sbloccare una stanza segreta nella villa durante il primo gioco. È presente anche in Resident Evil 5 e apparentemente la canzone preferita del co-fondatore degli Umbrella Oswell Spencer.

Lisa Trevor

In Cattivo ospite episodio 5 Jade e Billie scoprono un video davvero orribile sul computer di Albert che mostra filmati di Lisa Trevor. Sembra sostanzialmente identica alla sua controparte dei videogiochi, il che è piuttosto interessante. Lisa era un soggetto del test dell’Umbrella e il video mostra Albert che cerca di somministrarle qualcosa. Proprio come nei giochi, Lisa è deforme, incatenata e sfoggia un gigantesco e mostruoso bulbo oculare sulla schiena.

È interessante notare che Lisa è stata infettata dal virus G (Golgotha ​​Virus) nel gioco, che è noto per causare queste mutazioni più estreme. La Umbrella l’ha sviluppata come arma biologica per combattere il T-Virus. Lo spettacolo non menziona il G-Virus, ma ci sono indizi che entrerà in gioco in seguito, come l’introduzione di Lisa Trevor, anche se solo in video e documenti.

Giacomo Marco

Evelyn Marcus è la figlia di James Marcus. James potrebbe anche essere la creatura che ha immagazzinato in un carro armato che scappa alla fine della stagione. James è uno dei fondatori della Umbrella Corp, quindi ha senso che Evelyn cerchi di seguire le orme e l’eredità di suo padre.

James è uno scienziato e un brillante virologo che ha sviluppato il T-Virus. Nei giochi, Marcus rinasce tramite uno dei suoi esperimenti di sanguisuga infetta che si modella con il suo DNA, sarà interessante vedere se ciò accadrà nello show.

Albert Wesker

Albert Wesker era un noto virologo e uno dei principali antagonisti del gioco. Nello show, otteniamo una versione molto diversa di Wesker, almeno fino all’episodio 7. Cattivo ospite presenta il vero Albert Wesker e apprendiamo che in realtà si è clonato, quindi il padre di Billie e Jade è un clone, insieme a molti altri, come l’eccentrico Bert.

Il “vero” Albert mostrato tramite flashback nell’episodio 7 sembra esattamente come la sua controparte di gioco, completa della sua Matrice/Lama-abito in stile: occhiali da sole, guanti neri, soprabito nero lungo, ecc.

E poi, più tardi, Bert rivela che l’originale Albert è morto in un vulcano, a cui si fa riferimento Resident Evil 5 quando Albert viene ucciso e spinto nella lava da Chris Redfield e Shiva Alomar. Potresti anche notare che l’abito che Billie Wesker indossa negli ultimi due episodi ricorda molto il costume originale di Albert Wesker.

Leccatrici

I Licker sono alcune delle creature più inquietanti e iconiche del Cattivo ospite lessico e ottengono una sequenza fantastica nel terzo episodio della stagione. Alcuni dei momenti più spaventosi dei giochi sono per gentile concessione dei Lickers, come un momento nel secondo gioco e nel suo recente remake.

L’uomo della motosega

L'”Uomo con la motosega” è un nemico particolarmente memorabile Resident Evil 4. Non ha un ruolo importante nello spettacolo, ma presentano una versione identica di Chainsaw Man nell’episodio 4 mentre Jade e Baxter sono imprigionati dalla Confraternita. Nello spettacolo, l’uomo Chainsaw fa a pezzi i prigionieri e li dà in pasto agli zombi… che schifo.

Ragno gigante

I giochi presentano alcuni ragni giganti e sono tutti terrificanti, quindi quando vedi il ragno gigante che si lancia verso Jade in uno dei primi episodi dello spettacolo, puoi ringraziare i giochi per aver creato quel particolare incubo.

Alligatore gigante

Ci sono alligatori e coccodrilli nel Cattivo ospite giochi ma quello che vediamo nello show (armato da Jade per The University) sembra essere un gigantesco alligatore mutato, un omaggio alla boss fight in Resident Evil 2. La temuta sezione “fogna” ha il giocatore che cerca di scappare dall’alligatore nel gioco, ed è terrificante.