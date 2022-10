15 migliori programmi Netflix ancora in arrivo nel 2022

I migliori programmi Netflix del 2022

Ci sono stati così tanti fantastici spettacoli che sono arrivati ​​​​su Netflix nel 2022, con nuovi originali in anteprima e spettacoli preferiti dai fan che tornano per più puntate. Quasi ogni giorno, impariamo sempre di più sui migliori programmi Netflix in arrivo nel 2022 e, che ci crediate o no, ce ne sono ancora una manciata in arrivo negli ultimi mesi dell’anno. Mentre ci sono stati così tanti buoni programmi Netflix nel 2021, quest’anno potrebbe batterlo!

Nel corso del 2022, abbiamo ricevuto nuove stagioni di alcuni dei più amati successi di lunga data e stagioni di follow-up degli originali Netflix per i nuovi arrivati ​​​​di cui non ne abbiamo mai avuto abbastanza nell’ultimo anno. Certo, La corona e Manifest ci stupirà con una nuova serie di episodi, ma siamo anche pronti per nuove porzioni di Elite e altri grandi spettacoli nell’ultimo trimestre del 2022.

Per un corso accelerato sui migliori programmi Netflix ancora in arrivo nel 2022, fai clic sulla nostra ripartizione dei titoli migliori che colpiscono le nostre liste di controllo, iniziando di seguito con Il Gabinetto delle Curiosità di Guillermo del Toro.

Data di uscita del Gabinetto delle Curiosità di Guillermo del Toro

Il pluripremiato regista Guillermo del Toro si dirige quest’anno su Netflix con una nuova entusiasmante serie antologica. Gabinetto delle Curiosità è uno spettacolo horror basato su un racconto omonimo, con diversi registi acclamati come Jennifer Kent (Il Babadook), Panos Cosmatos (Mandi), e Catherine Hardwicke (Crepuscolo) episodi di timone.

Anche se non si sapeva molto sulla trama di Gabinetto delle Curiosità con solo il trailer del teaser uscito, ora abbiamo il trailer completo e una sinossi che fa luce su cosa aspettarsi. Questo spettacolo sembra così inquietante e non vediamo l’ora di vederlo! Inoltre, nomi riconoscibili reciteranno nello spettacolo, tra cui Eric Andre, Andrew Lincoln, Ben Barnes, F. Murray Abraham, Sofia Boutella, Rupert Grint e altri. Solo da quel cast da solo, siamo venduti!

Ecco la sinossi ufficiale di Gabinetto delle Curiosità tramite il Media Center di Netflix:

In cABINET DI CURIOSITÀ, l’acclamato regista e creatore vincitore dell’Oscar, produttore esecutivo e co-showrunner Guillermo del Toro ha curato una raccolta di storie senza precedenti e che definiscono il genere intese a sfidare le nostre tradizionali nozioni di horror. Dal macabro al magico, dal gotico al grottesco o dal classico inquietante, questi otto racconti ugualmente sofisticati e sinistri (tra cui due storie originali di del Toro) sono portati in vita da un team di scrittori e registi scelti personalmente da del Toro.

Netflix lo ha confermato Gabinetto delle Curiosità conterrà otto episodi e ne usciranno due alla volta nel corso di quattro giorni. Aspettati che nuovi episodi usciranno il 25 ottobre, 26 ottobre, 27 ottobre e 28 ottobre. Questo sarà l’orologio perfetto per Halloween!