15 Fatti sconosciuti su Maya e i Tre

Creato da Jorge R. Gutiérrez e prodotto da Tangent Animations, Maya and the Three è il nuovo spettacolo animato preferito dai fan su Netflix. La serie di nove episodi parla di Maya, una tosta Principessa ispanica che deve salvare la Terra dall’ira degli dei vendicativi. Ad aiutarla in questa ricerca ci sono i Tre Guerrieri Leggendari, che trovano le loro radici in vari Culture mesoamericane, in particolare latine.

Netflix ha rilasciato questa serie animata su 22 ottobre 2021, e da allora i fan non hanno smesso di parlarne. Di conseguenza, Netflix ha rilasciato una serie di video che parlano della realizzazione del film. Ecco 15 fatti sconosciuti sulla realizzazione di questa serie che celebra le culture latine e messicane.

La vita personale di Jorge ha ispirato molti personaggi e incidenti

La vita personale di Jorge ha ispirato molti personaggi e incidenti. L’intero film è basato sul suo apprezzamento per la cultura latina. E il primo bacio tra Zatz e Maya è un parallelo tra il primo bacio di Jorge e Sandra al liceo.

Maya è uno dei nomi più comunemente usati

L’animatore messicano Jorge R. Gutiérrez ha scelto specificamente il nome Maya per questa principessa guerriera aquila in modo che un numero maggiore di spettatori potesse risuonare con lei ancora più profondamente.

La principessa guerriera dell’Aquila è basata sulla moglie di Jorge

La protagonista Maya trae ispirazione dalla moglie Sandra Equihua. Sandra era un’adolescente focosa e ribelle ed è così che Jorge è arrivato a immaginare Maya. Jorge ha anche ingannato Sandra facendogli doppiare Queen Teca. Le ha promesso che la registrazione sarebbe stata solo temporanea, cosa che tutti gli spettatori sanno, non è proprio così.

La nostra prima visita a Teca ha una bandiera messicana

L’aquila e il serpente hanno avuto un ruolo enorme nelle culture latine. E la serie non ha mancato di omaggiarlo. Le scene di apertura in cui assistiamo per la prima volta alla gloria del regno di Teca e alla battaglia tra Maya, la Principessa Aquila e il Serpente Mictlan sono due visioni diverse della stessa.

Maya and the Three è tutto incentrato sulla simbolizzazione

No, non stiamo parlando dell’omaggio culturale in questo originale Netflix. La serie è davvero piena di piccoli dettagli, ognuno dei quali significa qualcosa. Ad esempio, Chiapa il giaguaro ha delle macchie quadrate, a differenza dei soliti cerchi neri frastagliati. Questi quadrati simboleggiano la sua appartenenza a Teca. Il giaguaro ha anche macchie sul cranio per tutte le sue vittorie.

La serie è basata sulle culture mesoamericane

Sebbene questo fatto non sia del tutto “sconosciuto”, ci sono molti dettagli che non tutti hanno notato o di cui non erano a conoscenza.

La terra di Teca e il resto del mondo di Maya e dei Tre si basa su più paesi, culture e leggende dell’America Latina. Gli Aztechi hanno ispirato la terra di Teca, le culture Maya hanno ispirato le terre della giungla e Chimi, la cultura caraibica influenza le isole Rico e Roosta, la cultura Inca e le rovine di Machu Pichu hanno acceso le montagne dorate e Pichu.

Molti dei templi visti nella serie sono ispirati a rovine della vita reale. Il Toad Wizard, interpretato dal filippino americano Jeff Ranjo, usa il vero tagalog nei suoi incantesimi.

Jorge aveva un debole per i musei d’arte

Jorge Gutiérrez è cresciuto nella città del Messico e ha frequentato spesso il Museo Nacional de Antropologia, che ha fortemente ispirato l’aspetto, il tema, lo stile e l’intera esperienza cinematografica della serie Netflix.

I teschi sono una parte importante della serie

Con teschi di qualche forma nascosti in quasi tutte le scene della serie. Jorge ha detto che il numero dei teschi era “troppi per contare”. Alcuni brevi fatti divertenti sui teschi della serie:

La testa di Lord Mictlan aveva due teschi.

L’artiglio d’aquila di Maya ha tre teschi, che commemorano i suoi tre fratelli.

Anche i creatori non si sono trattenuti dalla prefigurazione

Quando Maya viene a conoscenza per la prima volta della profezia, gli spettatori ottengono un’anteprima di Rico, Chimi e Pichu, sotto i tre simboli che rappresentano ogni regno.

