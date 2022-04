“13: The Musical” su Netflix: in arrivo su Netflix nell’agosto 2022

In arrivo su Netflix nell’agosto 2022 è l’attesissimo adattamento cinematografico della produzione teatrale di 13: Il musical. Stiamo tenendo traccia di tutto ciò che devi sapere 13: Il musicalinclusi trama, cast, trailer e data di uscita di Netflix.

13: Il musical è una commedia musicale per famiglie Netflix Original in uscita e l’adattamento dell’omonima produzione teatrale di Los Angeles con la musica e i testi scritti da Jason Robert Brown. Il libro è stato scritto da Dan Elish e Robert Horn.

A dirigere il musical c’è Tamra Davis, che in precedenza ha diretto Billy Madison, e numerosi episodi di programmi televisivi come Morto per me, Grey’s Anatomye High School Musical: The Musical – La serie.

Ci sono state un totale di cinque diverse produzioni di 13: Il musical, a partire da Los Angeles nel 2007 e, più recentemente, nel 2019, in Messico. In particolare, la produzione di Broadway del 2008 è stata il debutto professionale della futura pop star Ariana Grande e dell’attrice Elizabeth Gillies, che in seguito avrebbero recitato insieme nella serie di sitcom per adolescenti Vittorioso.

Quando è 13: Il musical Data di uscita di Netflix?

Lo ha confermato Netflix 13: Il musical uscirà su Netflix il Venerdì 12 agosto 2022.

Qual è la trama 13: Il musical?

La trama di 13: Il musical come proveniente da IMDb Pro:

Un ragazzo di 12 anni di New York progetta il Bar Mitzvah definitivo. Tuttavia, quei piani vanno male quando i suoi genitori rivelano che stanno divorziando e che deve trasferirsi dall’altra parte del paese. Senza amici e con i suoi genitori che non parlano, come farà ad avere l’epico Bar Mitzvah che ha sempre sognato?

Di chi sono i membri del cast 13: Il musical?

Di seguito sono riportati i membri del cast confermati di 13: Il musical:

Membro del cast di ruolo Dove li ho visti/sentiti prima? Evan Goldman Eli Golden Orange è il nuovo nero | Il mago delle bugie | Il subdolo Pete Patrice Gabriella Uhl *Debutta in 13: The Musical* Rabbino Shapiro Josh Peck Mean Creek | Drake e Josh | The Wackness Molly Kayleigh Cerezo *Debuttando in 13: The Musical* Cassie Shechinah Mpumlwana Blue’s Clues & You | Squadra dispari | Rookie Blue Joel Goldman Peter Hermann United 93 | Filomena | Bordo dell’oscurità Nonna Ruth Rhea Perlman Saluti | Matilde | Canadian Bacon Mom Debra Messing Will & Grace | La data del matrimonio | Hollywood Ending Brett JD McCrary KC Undercover | Discorso schietto | Atom: La disavventura Carlos Luke Islam The Mighty Ducks: Game Changers | America’s Got Talent Lucy Frankie McNellis Honey Girls | Black-Ish Charlotte Khiyla Ayne Nightbooks | Lavoralo | Ponysitter Club Malcolm Nolen Dubuc Schmigadoon! | Bravi ragazzi | Prendendo un colpo all’amore Kendra Lindsay Blackwell David fa l’uomo | Il residente | Il cambiamento Eddie Ramon Reed ci segue

Per quanto ne sappiamo, nessuno dei membri del cast teatrale originale delle produzioni di Los Angeles del 2007 o del 2008 sarà coinvolto nell’adattamento cinematografico.

Qual è lo stato di produzione di 13: Il musical?

Stato di produzione ufficiale: Post-produzione (Ultimo aggiornamento: 07/02/2022)

Il film ha trascorso gli ultimi mesi in post-produzione dopo che le riprese sono state effettuate tra la metà di giugno 2021 e la fine di ottobre 2021.

Le location utilizzate per le riprese sono state:

New York, New York, Stati Uniti

Toronto, Ontario, Canada

Beeton, Ontario, Canada

Indiana, Stati Uniti

In cosa sono le canzoni 13: Il musical?

In totale ci sono 18 canzoni nella colonna sonora di 13: Il musical:

13/ Diventare uomo – Interpretato da Eli Golden

– Interpretato da Eli Golden Il posto più schifoso del mondo – Interpretato da Gabriella Uhl

– Interpretato da Gabriella Uhl Ciao Kendra – Interpretato da JD McCrary, Nolen Dubuc, Ramon Reed, Frankie McNellis e Lindsey Blackwell

– Interpretato da JD McCrary, Nolen Dubuc, Ramon Reed, Frankie McNellis e Lindsey Blackwell Ottienimi ciò di cui ho bisogno – Interpretato da Jonathan Lengel

– Interpretato da Jonathan Lengel Opportunità – Interpretato da Frankie McNellis

Cosa significa essere un amico – Interpretato da Gabriella Uhl

– Interpretato da Gabriella Uhl Tutti salutano il cervello – Interpretato da Eli Golden

– Interpretato da Eli Golden Malattia terminale – Interpretato da Eli e Jonathan Lengel

– Interpretato da Eli e Jonathan Lengel Prepararsi – Eli Golden, Jonathan Lengel, Frankie McNellis, Lindsey Blackwell e JD McCrary

– Eli Golden, Jonathan Lengel, Frankie McNellis, Lindsey Blackwell e JD McCrary Qualche minuto – Interpretato da – Lindsey Blackwell, JD McCrary, Jonathan Lengel e Gabriella Uhl

– Interpretato da – Lindsey Blackwell, JD McCrary, Jonathan Lengel e Gabriella Uhl Abbastanza buono – Interpretato da Gabrielle Uhl

– Interpretato da Gabrielle Uhl Essere un secchione – Interpretato da Eli Golden e Josh Peck

– Interpretato da Eli Golden e Josh Peck Cattive notizie – Interpretato da Ramon Reed e Nolen Dubuc

– Interpretato da Ramon Reed e Nolen Dubuc Dillo a lei – Interpretato da Eli Golden e Gabriella Uhl

– Interpretato da Eli Golden e Gabriella Uhl Non può essere vero – Interpretato da Frankie McNellis, Kayleigh Cerezo, Shechinah Mpumlwana e Khiyla Aynne

– Interpretato da Frankie McNellis, Kayleigh Cerezo, Shechinah Mpumlwana e Khiyla Aynne Se è quello che è – Interpretato da Jonathan Lengel, Gabriella Uhl ed Eli Golden

– Interpretato da Jonathan Lengel, Gabriella Uhl ed Eli Golden Un po’ più di compiti a casa k – Interpretato da Jonathan Lengel, Gabriella Uhl ed Eli Golden

k – Interpretato da Jonathan Lengel, Gabriella Uhl ed Eli Golden Sei nuovo di zecca – Interpretato da Kayleigh Cerezo, Shechinah Mpumlwana e Khiyla Aynne

Non vedi l’ora di guardare 13: Il musical su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto.