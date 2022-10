13 migliori programmi spagnoli su Netflix da guardare in modo abbuffato in questo momento (ottobre 2022)

I migliori programmi spagnoli su Netflix

Hai cercato in tutta Netflix il tuo prossimo spettacolo spagnolo da guardare in modo abbuffato? Bene, puoi interrompere la tua ricerca perché abbiamo compilato un elenco dei migliori programmi spagnoli su Netflix da guardare in questo momento! Tieni presente che le serie che fanno parte della nostra lista sono spettacoli in lingua spagnola.

Netflix ha costantemente rafforzato la sua libreria di contenuti internazionali e ci siamo divertiti a guardare ogni nuova uscita. Oltre a K-Dramas, abbiamo visto tonnellate di spettacoli spagnoli originali e con licenza aggiunti allo streamer nel corso degli anni. Mentre alcuni sono un fallimento, altri sono semplicemente troppo buoni!

Gli spettacoli spagnoli inclusi nella nostra lista sono di vari generi, quindi c’è qualcosa da guardare per tutti. Forse non hai mai visto alcuni degli spettacoli spagnoli nella nostra lista prima d’ora. In tal caso, ti consigliamo di controllarli! Daremo il via alla nostra lista con la serie di thriller per adolescenti, Elite.

I migliori programmi spagnoli su Netflix: Elite

Stagioni: 6

Creato da: Carlos Montero e Darío Madrona

Con: Itzan Escamilla, Omar Ayuso, Claudia Salas, Georgina Amorós, Carla Díaz, Martina Cariddi, Manu Ríos, Pol Granch e Andrés Velencoso

Elite è una delle migliori serie spagnole di Netflix ed è giunta alla sua sesta stagione. Elite la quinta stagione è arrivata su Netflix l’8 aprile e la sesta stagione è in arrivo il 18 novembre.

Elite inizia con tre studenti della classe operaia che ottengono borse di studio per la scuola d’élite, Las Encinas in Spagna. Ma il loro trasferimento nell’esclusiva scuola privata provoca uno scontro tra loro e gli studenti ricchi, che porta all’omicidio.

È pieno di dramma, suspense e un sacco di emozioni. Ci sono così tante relazioni per cui tifare e contro cui essere. I misteri sono avvincenti e ti lasciano desiderare di più. Ma penso che cosa sia più divertente Elite è l’incredibile sviluppo del personaggio. Nel corso delle stagioni, gli spettatori possono vedere crescere tutti i personaggi. Naturalmente, anche il cast incredibilmente talentuoso è un vantaggio!

Sebbene Elite tocca molti argomenti delicati e a volte può essere molto oscuro, ci sono abbastanza momenti umoristici per bilanciarlo.

Se ti piacciono gli spettacoli come Gossip Girl, Riverdale e Come farla franca con l’omicidio, Elite è solo lo spettacolo per te.