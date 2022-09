13 film, spettacoli e thriller in arrivo a ottobre 2022

Con Halloween che si avvicina velocemente, molti di noi sono ansiosi di trovare nuovi film spaventosi e thriller da guardare. Ci sono molti nuovi fantastici horror su Netflix in arrivo a ottobre, incluso il nuovo spettacolo di Mike Flanagan Il club di mezzanotte e la serie antologica dell’orrore di Guillermo del Toro Gabinetto delle Curiosità.

Oltre a ciò, l’horror su Netflix si estende a un film di Stephen King, una stagione a tema Halloween di Nailed It, una serie di documentari su Jeffrey Dahmer e molto altro. Chiunque sia entusiasta di scoprire cosa accadrà il prossimo mese scoprirà che Netflix ha un’entusiasmante lineup pianificata per la sua lista Netflix e Chills quest’anno.

Dato che siamo ancora all’inizio di settembre, il seguente elenco non è ancora completo, è probabile che alcuni vecchi film dell’orrore vengano aggiunti al servizio di streaming anche in ottobre, ma ci aggiorneremo più tardi una volta che Netflix rilascerà il suo calendario ufficiale di ottobre. Per ora, dai un’occhiata al nuovo horror su Netflix in arrivo il prossimo mese.

Horror su Netflix nell’ottobre 2022

Il telefono del signor Harrigan, 5 ottobre

Jaeden Martell e Donald Sutherland recitano in questo film horror basato su un racconto di Stephen King. Martell interpreta un adolescente di nome Craig che fa amicizia con un miliardario più anziano e solitario (Sutherland). Quando il signor Harrigan muore, Craig si ritrova improvvisamente in grado di comunicare con il suo amico dall’oltretomba tramite il suo telefono.

The Midnight Club, 7 ottobre

L’ultima serie Netflix di Mike Flanagan è Il club di mezzanotte tratto dall’omonimo romanzo di Christopher Pike. Il nuovo spettacolo è ambientato in un ospizio dove un gruppo di adolescenti si riunisce di notte per raccontarsi storie spaventose. Fanno un patto che il primo di loro a morire deve provare a comunicare con gli altri dall’oltretomba, e quando finalmente quel patto si realizza iniziano bizzarre incidenze.

Gabinetto delle curiosità di Guillermo del Toro, 25-28 ottobre

Gabinetto delle Curiosità è una serie antologica horror in uscita appositamente curata da Guillermo del Toro, che ha anche scritto due storie originali per lo spettacolo. Del Toro introdurrà anche personalmente ogni capitolo dell’antologia, che si dice contenga storie sofisticate e terrificanti che sfidano il genere classico. Gabinetto delle Curiosità andrà in onda come un evento speciale di quattro notti con due nuovi episodi in uscita ogni giorno dal 25 al 28 ottobre.

La maledizione di Bridge Hollow, 14 ottobre

Cose più strane La star Priah Ferguson guida questa commedia di Halloween per famiglie insieme al comico Marlon Wayans. Quando una maledizione risveglia uno spirito malizioso di Halloween, le decorazioni prendono vita e devastano la città. Un padre che odia Halloween (Wayans) e sua figlia (Ferguson) devono porre fine alla maledizione prima che sia troppo tardi.

Thriller e altro in arrivo su Netflix a ottobre 2022

I seguenti spettacoli e film non sono necessariamente horror, ma rientrano nella categoria “thriller” o sono semplicemente inquietanti, spettrali o a tema Halloween!

La buona infermiera – Film in uscita basato sulla vera storia dell’infermiera serial killer Charles Cullen, con Eddie Redmayne e Jessica Chastain, in streaming il 26 ottobre

– Film in uscita basato sulla vera storia dell’infermiera serial killer Charles Cullen, con Eddie Redmayne e Jessica Chastain, in streaming il 26 ottobre La scuola del bene e del male – Film fantasy basato sul libro di Soman Chainani e interpretato da Kerry Washington, Charlize Theron e Michelle Yeoh, in streaming il 19 ottobre

– Film fantasy basato sul libro di Soman Chainani e interpretato da Kerry Washington, Charlize Theron e Michelle Yeoh, in streaming il 19 ottobre Misteri irrisolti volume 3 – La serie di documentari Netflix ritorna per un evento di tre settimane che include sei nuovi misteri, in uscita il 18 ottobre, il 25 ottobre e il 1 novembre

– La serie di documentari Netflix ritorna per un evento di tre settimane che include sei nuovi misteri, in uscita il 18 ottobre, il 25 ottobre e il 1 novembre Wendell & Wild – Animazione stop-motion diretta da Henry Selick, in streaming il 28 ottobre

– Animazione stop-motion diretta da Henry Selick, in streaming il 28 ottobre La ragazza più fortunata del mondo – Dramma oscuro interpretato da Mila Kunis basato sul bestseller di Jessica Knoll, 7 ottobre

– Dramma oscuro interpretato da Mila Kunis basato sul bestseller di Jessica Knoll, 7 ottobre Daniel Spellbound – Nuova serie animata, 27 ottobre

– Nuova serie animata, 27 ottobre Conversazioni con un killer: i nastri di Jeffrey Dahmer – Docuserie originali Netflix, una continuazione di Conversazioni con un killer7 ottobre

– Docuserie originali Netflix, una continuazione di Conversazioni con un killer7 ottobre Azzeccato! stagione 7 – Stagione a tema Halloween, 6 ottobre

– Stagione a tema Halloween, 6 ottobre Dead End: Paranormal Park stagione 2 – La serie animata spettrale ritorna con più episodi, in streaming il 13 ottobre

Quale horror su Netflix non vedi l’ora di guardare nell’ottobre 2022?