12 programmi e film per bambini in arrivo su Netflix a febbraio 2022

Febbraio è ricco di programmi e film per bambini in arrivo su Netflix, il che è tipico per lo streamer che ha fatto un grande investimento nell’intrattenimento per bambini.

Da ciò che è in offerta sulla piattaforma al loro canale Youtube Netflix Jr., penseresti che lo streamer non possa avere altro sul ponte per i giovani che usano Netflix, ma lo fanno! Genitori e bambini possono aspettarsi il podcast Bedtime Stories dello streamer e la rivista bimestrale gratuita di Netflix Jr. piena di “giochi, storie, adesivi, artigianato e altre sorprese”.

Per quanto riguarda i titoli in arrivo su Netflix a febbraio, ci sono alcune versioni adatte ai bambini in calo. Alzando Dione tornerà per la sua seconda stagione, riunendo i fan con il giovane supereroe per un’altra avventura. La casa delle bambole di Gabby, Bambino Cosmico, e Ridley Jones stanno anche presentando in anteprima le nuove stagioni.

Ecco l’elenco completo dei film e dei programmi per bambini in arrivo su Netflix nel secondo mese dell’anno!

Programmi e film per bambini in arrivo su Netflix a febbraio 2022

Martedì 1 febbraio – Alzando Dione stagione 2

Stagione 2 di Alzando Dione riprende due anni dopo la sconfitta del Crooked Man. Mentre quel pericolo è stato sconfitto, uno nuovo sta sorgendo nella città di Atlanta mentre Dion continua ad allenarsi. Sotto l’istruzione del suo allenatore Biona, Tevin, il giovane eroe ha affinato i suoi poteri. Si è persino fatto un nuovo amico, Brayden, un bambino dotato proprio come lui.

Con sua madre, Nicole, al suo fianco e con il sostegno di coloro che sono nelle loro vite, Dion deve ancora una volta opporsi a ciò che cerca di nuocere alla sua città. Si aspetta molti colpi di scena, svolte e sorprese nella seconda stagione della storia di Dion mentre lui e sua madre lavorano per salvare Atlanta.

Martedì 1 febbraio

La casa delle bambole di Gabby stagione 4

detestabile me

Cattivissimo Me 2

La leggenda dei guardiani: i gufi di Ga’Hoole

Giovedì 3 febbraio

Bambino Cosmico stagione 3

Martedì 8 febbraio

Mese del figlio di Kamiari

Martedì 15 febbraio

Nuvoloso con possibilità di polpette

Ridley Jones stagione 3

Giovedì 17 febbraio

Erax

Venerdì 18 febbraio

Lo spettacolo di Cuphead!

Speciale Invasione dei Rabbids: Missione su Marte

