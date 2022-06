12 film Netflix di cattivo gusto da guardare per la Giornata nazionale del formaggio

Il 4 giugno è il National Cheese Day, e cosa va di pari passo con brie e bordeaux? Beh… questa è un’abbuffata dei film più scadenti di Netflix, ovviamente! Assapora il formaggio e guardalo anche tu con la nostra selezione di film Netflix di cattivo gusto da guardare per celebrare la giornata del latte.

Che tu sia dell’umore giusto per l’azione, l’horror o il romanticismo, abbiamo una raccomandazione sdolcinata per ognuno e nel mezzo!

Uno dei nostri film d’azione preferiti disseminato di scene d’azione scadenti non è altro che il film d’azione originale Netflix del 2016, Vere memorie di un assassino internazionale, con Kevin James, Andy Garcia e Rob Riggle. La sinossi del film recita:

“Un autore mite viene scambiato per un assassino dopo che il suo romanzo su un sicario è stato pubblicato come una storia vera. Viene presto rapito e portato fuori dal paese per aiutare con un complotto di omicidio”.