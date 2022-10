12 documentari spaventosi su Netflix per Halloween 2022

Documentari spaventosi sul vero crimine su Netflix

Halloween è dietro l’angolo e non so voi, ma adoro guardare qualcosa di inquietante per farmi entrare nell’atmosfera delle vacanze. Ci sono così tanti fantastici film horror e programmi TV là fuori, con una manciata disponibile per lo streaming su Netflix.

Ma quando si tratta di titoli che fanno davvero paura, quelli che ti terranno sveglio la notte, direi che i casi della vita reale sono peggio della finzione. Sapere che così tante cose spaventose accadono nella vita reale è sufficiente per farmi nascondere sotto le coperte, e molti dei veri documentari sul crimine su Netflix faranno spaventare gli spettatori.

Dai serial killer e le sparizioni alle sette e al paranormale, ecco i 12 documentari più spaventosi disponibili per lo streaming su Netflix, a partire da Rapito in bella vista.

Rapito in bella vista

Uno dei primi documentari a figura intera del regista di vero crimine Skye Borgman è stato il film del 2017 Rapito in bella vista su Netflix. Raccontando la storia della famiglia Broberg, veniamo a conoscenza del rapimento di Jan Broberg, una giovane ragazza che è stata rapita da un caro amico. La famiglia in Idaho si fidava di un uomo di nome Robert Berchtold, che li manipolava facendogli credere che fosse una brava persona. Invece, ha curato Jan e l’ha catturata non solo una ma due volte.

Dopo che Robert ha rapito Jan per la prima volta, le ha detto che era stata rapita da un UFO alieno e che l’unico modo per uscirne viva è se avesse fatto tutto ciò che lui le aveva detto di fare. Fortunatamente, è stata restituita a casa e la famiglia Brogberg ha ritirato le accuse contro Robert. Un paio di anni dopo, Robert riuscì a rapire Jan ancora una volta usando lo stesso schema UFO.

La famiglia Brogberg faceva parte della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e la loro fede gioca un ruolo importante nel documentario.

Rapito in bella vista è la storia agghiacciante di una famiglia fatta a pezzi da qualcuno che pensavano di conoscere. Una serie sceneggiata basata sulla storia vera, intitolata Un amico di famiglia, è stato presentato in anteprima su Peacock all’inizio di questo mese. Il protagonista è Anna Paquin, Colin Hanks, Mckenna Grace e Jake Lacy.