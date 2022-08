1,17 miliardi di dollari Lebron James e Dwyane Wade per collaborare a un mega progetto Netflix

Cari fan e seguaci della NBA, vi aspetta ancora una volta una sorpresa! Secondo quanto riferito, Netflix ha diretto il film sulla squadra di basket maschile olimpica degli Stati Uniti. Esecutivamente prodotto da LeBron James e Dwyane Wade, cercherà di ripristinare l’orgoglio nazionale ai Giochi di Pechino. Apparentemente, una squadra di basket statunitense guidata da Larry Brown nel 2004 è stata deludente sulla strada per una medaglia di bronzo olimpica ad Atene. Ha portato a una revisione della pallacanestro USA– Jerry Colangelo ha assunto la direzione dell’organizzazione, Mike Krzyzewski è entrato come allenatoree i giocatori hanno fornito un impegno pluriennale per lo sport. Di conseguenza, il “Redeem Team”, composto da Kobe Bryant e LeBron James, hanno vinto la medaglia d’oro nel 2008.

Il gigante dello streaming ha visto la sua possibilità di fornire un’altra affascinante narrativa del basket e quindi il film. Venerdì, Netflix, in collaborazione con il Comitato Olimpico Internazionale, ha annunciato che il documentario farà il suo debutto in autunno. Se sei abbastanza eccitato, ecco tutto ciò che devi sapere a riguardo

LeBron James insieme a Dwyane Wade è pronto per presentare in anteprima The Redeem Team su Netflix

Come accennato in precedenza, le Olimpiadi del 2008 sono state una vittoria straordinaria per la squadra di basket americana. Il film spiegherà perché esattamente la squadra si chiama riscattabile. Andrà dietro le quinte delle partite. Trasmetterà interviste e descriverà gli sforzi della squadra necessari per ottenere una vittoria così straordinaria.

“Ciò che rende [the Redeem Team] significativo è che, a differenza di ogni squadra di basket americana, questi ragazzi avevano perso non una, non due, ma tre volte… Il fiore all’occhiello con il basket USA”,La squadra ormai leggendaria ha dovuto affrontare alcune poste in gioco davvero importanti e profondamente personali, secondo Weinbach. “Volevo ricordare alle persone perché è stata una redenzione”, Weinbach dice inoltre del falso presupposto che il basket americano sia sempre stato dominante.

Netflix e il Comitato Olimpico Internazionale hanno collaborato con i produttori esecutivi @DwyaneWade e @KingJames per The Redeem Team, un nuovo documentario sulla ricerca dell’oro della squadra olimpica di basket maschile degli Stati Uniti ai Giochi Olimpici del 2008 a Pechino! In anteprima il 7 ottobre pic.twitter.com/bXL52ecWY3 — Netflix (@netflix) 19 agosto 2022

Dwyane Wade spiega anche le sfide che hanno dovuto affrontare per cambiare la percezione mondiale di NBA e USA Basketball. È anche estremamente entusiasta che tutti possano dare una sbirciatina a tutto il lavoro che ha portato alla formazione di questa squadra iconica. Ciò che rende imperdibile la storia di Redeem Team è lo stesso che rende grande qualsiasi altra storia sportiva. “È una storia umana che lo è anche [about] gli sport. È la storia di una squadra, [but] è anche personale. Volevano dimostrare qualcosa a se stessi, al mondo e gli uni agli altri”, crede il regista.

Questo è l’ennesimo passo di Netflix per dimostrare il suo interesse per il mondo dello sport. Il colosso dello streaming ha già cambiato la storia degli sport di Formula 1 e sembra che ora sia un viaggio senza fine.

Al termine della lettura di questo articolo, non dimenticare di inserire un 7 ottobre promemoria, come La squadra di riscatto fa il suo debutto solo su Netflix.

