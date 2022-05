11 programmi come Stranger Things da guardare dopo aver visto la prima parte della stagione 4

Cose più strane il volume 1 della stagione 4 è finalmente arrivato dopo anni di attesa. Anche se i sette episodi iniziali rilasciati durano più di un’ora, sappiamo che i fan probabilmente li stanno soffiando via mentre parliamo. Se sei uno di loro, potresti prendere in considerazione uno dei seguenti spettacoli come Cose più strane da guardare mentre aspetti il ​​volume 2, in arrivo il 1 luglio.

A seconda del tuo aspetto preferito Cose più strane vale a dire, il seguente elenco dovrebbe aiutarti a scegliere uno spettacolo che si allinea maggiormente ai tuoi interessi. La maggior parte delle serie elencate di seguito sono in streaming su Netflix, ma un paio sono disponibili su altri servizi di streaming, come Apple TV+, Disney+ e Amazon Prime Video.

Naturalmente, potresti anche passare il resto di giugno semplicemente a guardare Cose più strane per assicurarti di essere preparato per gli episodi finali (il finale durerà 2 ore e mezza!).

Spettacoli come Stranger Things da guardare dopo aver terminato la stagione 4, parte 1

Sia che tu voglia rivisitare un classico like Cime gemelle o dai un’occhiata a uno spettacolo sottovalutato di cui non hai mai sentito parlare prima, come questo elenco di programmi Cose più strane copre tutte le basi!

A casa prima del tramonto

Questa serie Apple TV+ meno conosciuta è davvero avvincente e, come Cose più strane, i personaggi principali sono bambini. Liberamente basato su una storia vera, ho visto A casa prima del tramonto chiamato Harriet la spia incontra Cose più strane. Anche se non c’è nulla di soprannaturale nello spettacolo, ruota ancora attorno a un sinistro mistero che si svolge in una piccola città e all’intrepido giovane giornalista che cerca di risolverlo.

It: Capitolo uno

Sei fortunato perché Esso (2017) arriverà effettivamente su Netflix alla fine di questo mese. Il 18 giugno potrai vedere Finn Wolfhard in un progetto diverso mentre interpreta Richie Tozier in questo film basato sull’omonimo romanzo di Stephen King.

Segue un gruppo di adolescenti emarginati che scoprono un antico male mutaforma nella loro città di Derry, nel Maine. Ogni 27 anni, questa entità riemerge per depredare i bambini della città. Sì, è il film con Pennywise the Dancing Clown (interpretato da Bill Skarsgård).

La trilogia della strada della paura

Piace Esso, anche questa trilogia non è uno “spettacolo” ma appartiene ancora a questa lista. Onestamente, sono ancora piuttosto amareggiato dal fatto che Netflix non abbia annunciato di più Via della paura film. La trilogia di Fear Street è stata un enorme successo quando è stata presentata per la prima volta nel 2021 e sarebbe stata un’ottima aggiunta alla line-up estiva annuale di Netflix.

È basato su una serie di libri di RL Stine e ci sono molti altri romanzi da cui Netflix potrebbe attingere per realizzare più film. Ma è perfetto per Cose più strane fan poiché la serie è ambientata in tre epoche, 1994, 1978 e 1666. Tutti e tre i film sono eccellenti e Cose più strane i fan riconosceranno Sadie Sink e Maya Hawke!

Scuro

Se stai cercando spettacoli come Cose più stranenon puoi fare di meglio di Scuro. Scuro è stata la prima serie originale tedesca di Netflix ed è diventata una delle più popolari e acclamate dello streamer. Anche la serie è finita ora, quindi puoi abbuffarti di tutto senza doversi preoccupare di un brutto finale o di una cancellazione improvvisa.

La storia inizia quando due bambini scompaiono in una piccola città tedesca, portando alla luce il passato peccaminoso della città. Con un sacco di salti nel tempo, lo spettacolo è come un intricato puzzle da risolvere per gli spettatori. Scuro è stato spesso paragonato a Cose più strane a causa dei loro concetti simili.

Intervallo esterno

Intervallo esterno è uno degli spettacoli più recenti in questa lista. La serie Amazon Prime Video parla di un allevatore del Wyoming che scopre un misterioso vuoto nero nel mezzo del suo pascolo. Il mistero centrale unito alla scomparsa della nuora di famiglia vi ricorderà le prime stagioni di Cose più strane e il mistero del Sottosopra.

Cime gemelle

Senza Cime gemelle, Cose più strane probabilmente non esisterebbe. Cime gemelle è il progetto per quasi tutte le serie incentrate su una piccola città dove accadono cose strane.

Questo spettacolo giallo-horror inizia con l’omicidio della regina del ritorno a casa Laura Palmer, e da lì si trasforma rapidamente in uno dei drammi televisivi più surreali, strani e memorabili di sempre. David Lynch è uno dei creatori, quindi è come ci si aspetterebbe! Sfortunatamente lo spettacolo non è in streaming su Netflix ma puoi guardarlo su Paramount+ e Showtime.

Non sono d’accordo con questo

Dai produttori di Cose più strane arriva un altro spettacolo su un adolescente telecinetico. Purtroppo, Non sono d’accordo con questo è stato cancellato dopo una sola stagione durante la pandemia, ma è comunque un ottimo orologio se stai cercando qualcosa di breve e simile durante l’attesa per Cose più strane stagione 4 volume 2.

Serratura e chiave

Una famiglia torna alla loro casa ancestrale e mentre sono lì, i bambini scoprono chiavi magiche, ognuna con abilità uniche in questa serie fantasy soprannaturale. Consiglio vivamente anche di dare un’occhiata alle graphic novel se mai ne hai la possibilità. Una delle star dello spettacolo, Connor Jessup, lo ha descritto come esistente “da qualche parte nel mondo di a Cose più strane incontra Le Cronache di Narnia.”

L’Accademia degli Ombrelli

Siamo abbastanza fortunati quest’anno da avere nuove stagioni di Cose più strane e L’Accademia degli Ombrellidue dei più grandi programmi di Netflix. L’Accademia degli Ombrelli è un ottimo seguito se non l’hai mai visto prima. Anche se lo spettacolo è più divertente e non così oscuro, è comunque un vero spasso da guardare e ha un sacco di musica fantastica e un fattore nostalgico che può essere apprezzato dai fan (soprattutto durante la seconda stagione che viaggia nel tempo!).

Le terrificanti avventure di Sabrina

Se gli aspetti horror di Cose più strane sono ciò che ti attira di più, quindi vorrai aggiungere Le terrificanti avventure di Sabrina alla tua watchlist. Piace Cose più strane e la sua serie madre Riverdale, Sabrina è anche ambientata una piccola città dove stanno accadendo cose strane. E sì, è basato su Sabrina Spellman dei fumetti di Archie, anche se questa storia è molto più oscura della Sabrina da cui conosciamo e amiamo Sabrina la strega adolescente.

Questa rivisitazione della maggiore età traffica in tutto ciò che è horror e occulto. In questa storia, Sabrina Spellman deve riconciliare la sua doppia natura di metà strega metà mortale con l’assistenza delle sue zie, Hilda e Zelda, poiché sono braccate da una forza del male.

Appena oltre

Simile a Via della paurasebbene orientato verso una fascia demografica molto più giovane, Appena oltre è una serie antologica Disney+ di commedie horror relativamente nuova basata su Boom! Le omonime graphic novel degli Studios di RL Stine. Ho segnato come uno dei tanti spettacoli come Cose più strane perché tratta anche di un mondo appena oltre il nostro in cui si muovono creature soprannaturali.

È come un incrocio Pelle d’oca e la popolare serie Netflix. Gli adolescenti affrontano le lotte quotidiane come l’ansia, la pressione dei coetanei, il bullismo e altro mentre intraprendono un viaggio alla scoperta di se stessi attraverso un mondo popolato da streghe, fantasmi, alieni e altro ancora.

Che mostra come Cose più strane hai intenzione di guardare mentre aspetti gli episodi finali della stagione 4?