10 teorie della seconda stagione di “Squid Game” per farti pensare a cosa accadrà

di Netflix Gioco del calamaro si concentra su un gruppo di giocatori indebitati che competono tra loro in una serie di giochi per bambini per guadagnare denaro. Tutti questi eventi portano a rivelazioni scioccanti e la stagione si chiude con numerose domande a risposta aperta. E ora gli spettatori hanno così tante cose con cui confrontarsi fino a quando la prossima stagione non svela ogni singolo mistero. I fan riceveranno tutte le risposte Gioco del calamaro stagione 2? La prossima stagione soddisferà le aspettative di costruzione delle persone?

Enigmi senza risposta che gli spettatori aspettano incessantemente di risolvere nella seconda stagione di Squid Game

Anche se la stagione 2 è ancora in produzione, quindi i fan possono fare un respiro profondo su questo dato che potremmo riceverlo l’anno prossimo. Ma dopo il glorioso successo dello spettacolo, i fan di tutto il mondo hanno bruciato le loro menti con domande e ancora più teorie. Di seguito sono elencate dieci di queste teorie dei fan.

Il Front Man sta inseguendo

Questa teoria è stata follemente un argomento sui social media. I fan si chiedono se The Front Man, alias Hwang In-ho, volesse che suo fratello lo cercasse e smascherasse questo gioco mortale al mondo. Ha lasciato di proposito l’invito in modo che suo fratello poliziotto potesse raggiungerlo? Forse la stagione 2 risponderà.

La morte di Han Mi-Nyeo e Deok-Su

La prima stagione ha ritratto la morte di questa coppia in modo abbastanza alla moda mentre saltano giù dal ponte di vetro abbracciandosi. Tuttavia, non è stata un’idea di Deok-Su suicidarsi, ma Mi-Nyeo ha voluto vendicarsi di lui mentre lui l’ha abbandonata nel gioco. E i fan scommettono costantemente che uno di loro sia ancora vivo, dato che alla fine non riusciamo a vedere i loro cadaveri.

LEGGI ANCHE: Il confronto tra Stranger Things e Squid Game può darti grossi problemi di fiducia

Il legame del vecchio con Gi Hun

Il vecchio sembra avere un debole per Gi Hun per l’intera stagione poiché hanno una connessione unica. Racconta a Gi Hun come è iniziato il gioco prima di morire. Gli spettatori li vedono passare molto tempo insieme. E ora tutti si chiedono se quel Vecchio possa essere imparentato con Gi Hun.

Esposizione al gioco

Dopo aver vinto il gioco, Gi Hun ha deciso di esporre il gioco al mondo esterno. Mentre parte per incontrare sua figlia e l’ex moglie in America, vede il reclutatore che cerca di mettere un’altra merda nel gioco. Incapace di resistere, Gi Hun decide di esporre il gioco e chiama il numero quando il Front Man lo ha convinto a non fare una cosa del genere. La risposta troncata di Front Man alla chiamata potrebbe indicare che forse The Front Man stesso ha cercato di fare la stessa cosa in passato, ma in qualche modo ha fallito.

La mente

Nel gioco delle biglie, il vecchio ha simulato la sua morte quando Gi Hun lo ha sconfitto. Tuttavia, sappiamo che è stato sempre lui la mente dietro questo gioco. E quando la prima stagione si è conclusa con la sua morte, gli spettatori non sembrano crederci, poiché pensano che avrebbe potuto fingere di nuovo la sua morte.

LEGGI ANCHE: La stagione 2 di Squid Game potrebbe essere un sequel di Front Man e non la trama della vendetta di GI Hun, ecco perché

La sessualità di Sang Woo

Sang Woo sembra avere un angolo morbido per Ali per tutta la stagione. E aiuta Ali a Seoul perché è un uomo compassionevole. Ma gli spettatori dubitano della sua sessualità e si chiedono se sia segretamente omosessuale. Ritengono che non sia mai stato chiarito a causa della cultura sudcoreana.

La misteriosa morte del poliziotto

Dopo che gli ufficiali hanno messo le mani su Hwang Jun-hu, che si è infiltrato nell’isola per trovare suo fratello, viene rivelato che The Front Man è suo fratello, che poi gli spara… ma sulla spalla. E cade dalla scogliera ma non vediamo il suo corpo da nessuna parte. Ciò ha fatto sì che i fan si chiedessero se Jun-hu fosse sopravvissuto alla caduta.

Affascinante reclutatore della metropolitana

Il reclutatore è il personaggio che prepara le persone a questo gioco e sembra godersi questo viaggio brutale. Gli spettatori hanno questa idea che ha sicuramente una connessione con The Old Man. Questa connessione potrebbe spiegare perché ha lavorato per lui per ingannare i personaggi.

NK disertori

Le guardie che indossano abiti rossi sembrano creature senz’anima, che rimangono indifferenti alla violenza. Sono sempre visti come calmi di fronte a qualsiasi scena terribile come se fossero abituati a cose così orribili. Questo ha portato i fan a credere che forse le guardie siano disertori della Corea del Nord, che hanno già assistito a cose terribili nelle loro vite, rendendoli stanchi.

Il nuovo ruolo di Gi Hun

Abbiamo visto che Gi Hun ha vinto la partita e desidera scoprire questa pratica disumana sull’isola. Pertanto, il pubblico presume che potrebbe usare le tattiche di Jun-hu per infiltrarsi nel gioco. Forse si travestirà da guardia ed esporrà il gioco, ma The Front Man ci cadrà di nuovo?

Hai qualche Gioco del calamaro teorie della seconda stagione mentre aspettiamo la prossima stagione? Se non hai visto la prima stagione, trovala subito su Netflix!

Il post 10 Teorie della seconda stagione di “Squid Game” per farti pensare a cosa accadrà è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.