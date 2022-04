10 libri da leggere se ti è piaciuto Heartstopper di Netflix

Fermacuori è appena arrivato su Netflix venerdì 22 aprile ed è l’ultima incursione di Netflix negli adattamenti dei libri. Il libro è basato sulla serie di graphic novel di Alice Oseman. La serie racconta la storia di due adolescenti, Nick e Charlie. Quella che inizia come un’improbabile amicizia si trasforma rapidamente in qualcosa di più.

Se ti è piaciuta la nuova serie, probabilmente ti stai immergendo nella grafica, ma in seguito potresti cercare altri libri che rendano il tempo fino alla stagione 2 un po’ più veloce. Fortunatamente, ci sono molti libri fantastici che hanno le stesse vibrazioni di Fermacuori.

Mooncakes

Se non hai letto Mooncakes di Suzanne Walker e Wendy Xu, ora è il momento. È un romanzo grafico come Fermacuori ma invece di due ragazzi adolescenti, si tratta di due adolescenti, uno è un lupo mannaro e l’altro è una strega e si innamorano mentre affrontano la magia oscura e il loro passato.

E l’arte è carina e divertente come la storia. Lo stile artistico di Wendy Xu mostra perfettamente le emozioni dei personaggi. Ed è stupendo che non è mai una brutta cosa.

È uno dei pochi libri che ho letto che è alla pari con la dolcezza di Fermacuori.

Felix per sempre

Felix per sempre di Kacen Callender è commovente quanto Fermacuori e affronta parte della vera oscurità che vive nel mondo Felix sta cercando di capire chi è, chi lo sta molestando online e chi amare. Diventa particolarmente difficile quando qualcuno pubblica vecchie foto di lui con il suo nome morto a scuola.

Cercando di reagire, Felix fa della sua missione scoprire chi gli sta facendo questo, ma mentre lo fa, trova amore e accettazione di sé. Anche se questo ha sicuramente dei momenti difficili, ce ne sono altri che sono super carini.

Hai chiesto perfetto

Hai chiesto perfetto di Laura Silverman parla di Ariel Stone, liceale. Si vanta di essere perfetto quando si tratta di scuola, extracurriculari e vita in generale. Ma quando i suoi voti iniziano a peggiorare, sente che il suo mondo si sta sgretolando intorno a lui.

Questo lo getta in overdrive per cercare di sistemare le cose. Ma poi prova dei sentimenti per uno dei suoi compagni di classe, Amir, e mentre ama passare il tempo con lui, anche il suo stress peggiora.

Questo libro mostra così bene l’ansia. Potresti anche sentire il tuo cuore battere più velocemente in determinati punti. Ma la relazione tra Amir e Ariel è dolce come quella di Nick e Charlie Fermacuori.

Senza amore

Se stai cercando libri come Fermacuoriperché non leggere qualcosa dello stesso autore? Senza amore è un romanzo YA sempre di Alice Oseman e racconta la storia di Georgia che non è mai stata innamorata, non è mai stata baciata e non ha mai avuto una cotta, ma è sicura che un giorno troverà qualcuno.

Quando inizia il college, i suoi piani sentimentali non vanno bene e deve riesaminare ciò che vuole e chi è. Non per rivelare troppo, ma Georgia scopre di essere asessuata e aromatica. Questo è uno dei pochi libri che mostra qualcuno che scopre di essere asessuale e aromatico.

Il principe e la sarta

Il principe e la sarta di Jen Wang segue il principe Sebastian mentre vive una doppia vita. Di giorno è un principe e di notte si veste e gira per la città di Parigi come Lady Crystallia.

L’unica persona che conosce il suo segreto è la sua migliore amica, Frances, che è una brillante sarta ma le sue abilità sono note solo a Sebastian. Insieme, sanno che a volte i ragazzi indossano dei vestiti e va benissimo così.

Ma Frances vuole una carriera tutta sua e non può rimanere un segreto se otterrà il riconoscimento che merita. Insieme, devono affrontare le aspettative della società cercando di essere fedeli a se stessi.

Questo è un altro romanzo grafico che non avrebbe potuto essere più carino. La relazione tra Frances e Sebastian è molto dolce e accogliente.

Fioritura

Fioritura di Kevin Panetta e Savanna Ganucheau racconta la storia di Ari ed Hector. Ari sta cercando di convincere suo padre a lasciargli il lavoro di panettiere in modo che possa trasferirsi nella grande città e suonare con la sua band e Hector è un ragazzo che ama cucinare e vuole il lavoro di Ari. Un abbinamento perfetto, vero?

Ma mentre cucinano insieme, scoprono che potrebbero semplicemente provare dei sentimenti l’uno per l’altro e forse Ari non vuole muoversi dopo tutto. Ma si muoverà comunque?

Se ami cucinare o semplicemente ti piacciono le illustrazioni di cibo meraviglioso, questo è sicuramente quello che vuoi leggere. Le scene di cottura sono tanto belle quanto carine.

Correre con i leoni

Alla ricerca di un romanzo che abbia le vibrazioni di Fermacuori ma che si concentra un po’ di più sullo sport? Correre con i leoni di Julian Winters è sicuramente un libro che vuoi dare un’occhiata. Il libro racconta la storia di Sebastian Hughes, il portiere principale dei Bloomington High School Lions. Ed è il suo ultimo anno, quindi dovrebbe essere tutto fantastico, giusto?

Bene, il suo ex migliore amico d’infanzia, Emir Shah, si presenta per l’allenamento estivo e… è imbarazzante, Sebastian non sa se la squadra può vincere quando c’è qualcuno che lo odia.

Ma quando Sebastian cerca di seppellire l’ascia di guerra con Emir e iniziano a frequentarsi… beh, potrebbero rivelarsi molto più che amici. La storia d’amore tra questi due è così dolce e nel complesso, la storia è incredibilmente commovente.

Lumberjanes

Ho iniziato a leggere questa serie l’anno scorso e da allora ne sono diventato ossessionato. La serie segue un gruppo di ragazze al “campo di Miss Qiunzilla Thiskwin Penniquiqul Thistle Crumpet per donne hard-core” mentre si rendono conto che il campo in cui si trovano e i terreni che lo circondano non sono quello che sembrano. Ma usando ciò che imparano al campo, sono in grado di superare qualsiasi ostacolo che incontra.

Il Lumberjanes la serie è divertente, sciocca, inclusiva e abbastanza avvincente. Non puoi leggerne solo uno.

La Società del Drago del Tè

Se stai cercando una serie di graphic novel che sia commovente come Fermacuori ma ti porta in un mondo fantastico, devi leggere il Tè Drago serie di Kay O’Neill. Ne vale la pena solo per l’arte. È assolutamente stupendo!

Il primo libro, La Società del Drago del Tè, racconta la storia di Greta che trova un drago del tè smarrito al mercato. Con l’aiuto dei proprietari di negozi di tè, Heskiel ed Erik, apprende l’arte morente di prendersi cura dei draghi del tè. Incontra anche il reparto dei proprietari, Minette, e insieme imparano come i draghi del tè possono migliorare le loro vite.

Se ti senti sopraffatto dall’oscurità nel mondo, leggi questi libri. Ti daranno un po’ di speranza.

Dovresti vedermi in una corona

Dovresti vedermi in una corona di Leah Johnson è uno dei romanzi omosessuali più dolci di sempre. Cerca di non sorridere mentre leggi questo libro. Ti sfido! Con che dolcezza Fermacuori è probabile che i fan dello spettacolo (o dei libri) adoreranno questo romanzo.

Si concentra principalmente su Liz Lighty che decide che deve vincere la reginetta del ballo in modo da poter vincere la borsa di studio che ne deriva e pagare per andare alla scuola dei suoi sogni.

Quello che non ha in programma è innamorarsi della sua concorrenza. Mack è la nuova ragazza della scuola e si candida anche come reginetta del ballo e Liz trova molto difficile starle lontano. Liz ha anche a che fare con una migliore amica prepotente, la sua insicurezza e le pressioni che derivano dal liceo.

C’è una scena di cottura in questo libro che si trasforma in una lotta per il cibo ed è la cosa più carina di sempre!