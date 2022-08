10 curiosità sulla star di Look Both Ways Danny Ramirez

L’ultima commedia romantica per colpire Netflix, Guarda in entrambi i modi interpretato da Danny Ramirez, è una storia accattivante che mostra la realtà parallela della stessa vita. È una svolta unica che attira lo spettatore per vedere quale storia di vita si svolgerà meglio.

Oltre a Ramirez, il film è interpretato da Lili Reinhart, Luke Wilson, Andrea Savage, Aisha Dee, David Corenswet e Nia Long. Guarda in entrambi i modi è stato diretto da Wanuri Kahiu e scritto da April Prosser per Netflix.

Appena laureata al college, Natalie (Reinhart) fa un test di gravidanza e la storia si divide in due realtà. Uno in cui il test è positivo e lei torna a casa, e l’altro in cui il test è negativo e si trasferisce a Los Angeles per vivere la sua carriera da sogno.

Il ragazzo con cui si incontra è il suo amico di lunga data Gabe (Ramirez), e di seguito esaminiamo alcuni fatti divertenti sull’attore.

Da dove viene Danny Ramirez?

Sebbene Ramirez sia cresciuto a Miami e la consideri la sua città natale, è nato a Windy City (Chicago).

Qual è l’etnia di Danny Ramirez?

Sua madre è messicana e suo padre è colombiano.

Cosa voleva essere Danny Ramirez da piccolo?

Ha detto a The Face che sognava di praticare sport per vivere quando era più giovane. Non era abbastanza grande per il calcio, quindi ha iniziato a giocare a calcio, dove ha subito infortuni che avrebbero visto la fine del suo sogno.

Dove è andato a scuola Danny Ramirez?

Ha frequentato la Miami Coral Park Senior High School nella contea di Miami-Dade, in Florida. Ha studiato alla Tisch School of the Arts. Il primo monologo che abbia mai memorizzato è stato per la sua audizione per Tisch.

Cosa fa sudare Danny Ramirez?

Il cibo piccante lo fa sudare! In un’intervista a Square Mile, Ramirez condivide che anche il pensiero del cibo piccante gli fa sudare la faccia. Gli piace mangiarlo ma si chiede se potrebbe avere un’allergia.

In quali film e programmi TV è stato Danny Ramirez?

Il suo primo ruolo in assoluto è stato in Showtime’s L’affare, e avrebbe continuato a recitare in NBC Punto cieco. He ha anche recitato in Orange is the New Black, The Gifted, Assassination Nation, On My Block, Tone-Deaf, No Exit e Ragazza della Valle.

È entrato a far parte del MCU nel ruolo di Joaquin Torres in Il falco e il soldato d’inverno serie. Di recente ha recitato in Top Gun: Maverick nel ruolo del tenente Topolino “Fanboy” Garcia. Si unirà anche lui Il morto che cammina universo mentre recita in un episodio del nuovo spinoff I racconti dei morti che camminano.

Danny Ramirez è un avido lettore

Se segui Ramirez su Instagram, spesso consiglia i libri che ha letto e che ritiene degni di essere condivisi con il mondo.

Ha ricevuto uno Stonestreet Granite Award

Nel 2018 Ramirez ha ricevuto il terzo Stonestreet Granite Award annuale. Questo premio è stato precedentemente conferito a Miles Teller e Rachel Brosnahan. Il premio viene assegnato a un attore, regista, produttore, sceneggiatore o trattino dello studio cinematografico indipendente degli Stonestreet Studios che sviluppa contenuti mentre si sta ancora allenando.

Danny Ramirez ha diretto un cortometraggio

Secondo il suo IMDB, Ramirez ha diretto un cortometraggio intitolato Gucci colpevole: Recuerdo.

Danny Ramirez recita in un film con Natalia Dyer

Ramirez è stato scritturato Castagna insieme a Cose più strane l’attrice Natalia Dyer e Rachel Keller (Legione).