1 luglio 2022 (Stranger Things e altro)

Luglio è qui, così come un sacco di nuovi film e programmi su Netflix. Non tutte queste cose sono nuove di zecca, ma potrebbero essere nuove per te. Anche se, non c’è certamente niente di sbagliato nel guardare di nuovo un vecchio preferito.

A partire da venerdì 1 luglio, puoi guardare un sacco di film nominati all’Oscar, alcuni film divertenti incentrati sulle ragazze e, naturalmente, gli ultimi due episodi della stagione 4 di Cose più strane.

Cominciamo con la cosa che tutti stavano aspettando nelle ultime settimane: Cose più strane! Stagione 4 vol. 2 concluderà la tanto attesa quarta stagione, ed è destinata a essere stressante e terrificante come sempre.

Undici è ancora bloccata nel laboratorio sotterraneo del dottor Brenner, Nancy è ancora sottosopra e Hopper, Joyce e Murray devono ancora ritrovare la strada per tornare dalla Russia a Hawkins. Ci sono molte questioni in sospeso da risolvere, ma qualunque sia il risultato, sarà sicuramente spettacolare.

Netflix aggiunge 32 nuovi film e programmi il 1° luglio

Dai un’occhiata al trailer di Cose più strane stagione 4 vol. 2 qui:

Ci sono anche un sacco di film nominati all’Oscar in arrivo su Netflix oggi, tra cui Prendimi se ci riesci, Bravi ragazzi, La ricerca della felicità, Sette, Il talentuoso signor Ripley, Il terminale, Gelsomino blue Zero Dark Trenta. E con la recente scomparsa di Ray Liotta, se non hai visto la sua esibizione Bravi ragazziora è il momento.

Ci sono anche alcuni film in arrivo su Netflix che alcuni potrebbero considerare “film da pulcino”, ma che sono davvero solo film divertenti guidati da personaggi femminili. Questo include l’ultimo film per adolescenti, Cattive ragazze, Miss Congeniality 2: Armata e favolosae LOL con Miley Cyrus.

Ci sono anche alcune commedie in arrivo su Netflix oggi. Includono quello di Adam Sandler Grande papàdi Will Ferrell Vecchia scuola e Semi-professionistae Accademia di Polizia.

Nuovi film e programmi Netflix dal 1 luglio

Cose più strane stagione 4 vol. 2Una chiamata per spiareGrande papàGelsomino bluNotti boogiePrendimi se ci riesciContrabbandoLiberazioneLe cade intornoPunteggio finaleBravi ragazziSono leggendaInsidiosoI vampiri di John CarpenterLOLCattive ragazzeMiss Congeniality 2: Armata e favolosaAssassini nati naturaliVecchio ScuolaAccademia di PoliziaSemi-professionistaSetteStrappareIl cavaliere oscuro risorgeLa sporca dozzinaLa ricerca della felicitàIl talentuoso signor RipleyIl terminaleVampiriCarta jollyWyatt EarpZero Dark Trenta

Cosa guarderai su Netflix questa settimana? Fateci sapere nei commenti qui sotto!