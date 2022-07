Zoey Deutch recita nella satira dell’influencer di Searchlight – Scadenza

AGGIORNATO, 8:27: Searchlight Pictures ha svelato un nuovo trailer per la commedia guidata da Zoey Deutch Non va bene dall’attore diventato regista Quinn Shephard (Colpa), la cui uscita è prevista su Hulu il 29 luglio.

Maggiori informazioni sul film scritto e diretto da Shephard, interpretato anche da Mia Isaac, Embeth Davidtz, Nadia Alexander, Tia Dionne Hodge, Negin Farsad e Dylan O’Brien, sono disponibili di seguito.

PRECEDENTE, 21 GIUGNO: È uscito un teaser trailer per il film di Quinn Shephard Non va benecon Zoey Deutch, Dylan O’Brien e Mia Isaac.

Nel film, Danni Sanders (Deutch), un’aspirante scrittrice senza scopo, senza amici, senza prospettive romantiche e, cosa peggiore di tutte, senza follower, finge un viaggio a Parigi amico di Instagram nella speranza di aumentare la sua influenza sui social media. Quando un terribile incidente colpisce la Città delle Luci, Danni cade inconsapevolmente in una bugia più grande di quanto avesse mai immaginato. Lei “restituisce” un’eroina, stringendo persino un’improbabile amicizia con Rowan (Mia Isaac), una vera sopravvissuta a un trauma dedita al cambiamento sociale, e raccogliendo l’uomo dei suoi sogni Colin (Dylan O’Brien). Come influencer e sostenitrice, Danni ha finalmente la vita e il pubblico che ha sempre desiderato. Ma è solo questione di tempo prima che la facciata si rompa e lei impari a proprie spese che Internet ama un takedown.

La partnership di Searchlight e Deutch continua a crescere poiché questo segna il secondo progetto su cui le due parti stanno lavorando poiché lo studio ha anche acquisito le specifiche The Hound con Deutch in allegato per recitare lo scorso gennaio. La molto impegnata Deutch è stata vista di recente in Buffaloed, che ha anche prodotto e recitato nella seconda stagione di The Politician di Netflix. Ha appena terminato la produzione di The Outfit al fianco di Mark Rylance e Dylan O’Brien. Altri crediti includono Flower di Max Winkler e Everybody Wants Some di Richard Linklater.

Deutch è rappresentato da CAA, Management 360 e dall’avvocato Gretchen Rush. Shephard è rappresentato da WME e Ziffren Brittenham.

Non va bene trasmette esclusivamente sulle piattaforme DTC Disney come Hulu Original negli Stati Uniti e a livello internazionale su Disney+ come Star Original il 29 luglio 2022.