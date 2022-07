Zoey Deutch in satira sui social media e celebrità istantanea – Scadenza

di Searchlight Non va bene in realtà è abbastanza OK, una satira intelligente sugli effetti della fama istantanea sui social media che è più simile a una casa costruita di sabbia che aspetta solo di crollare. Il tempismo è decisamente quello giusto per questa commedia dal sapore millenario, che somma i costi per ottenere ciò che desideri.

Scadenza

Danni Sanders (Zoey Deutch) è un aspirante scrittore e un modesto editor di foto per uno dei tanti siti web là fuori con l’ambizione di essere alla moda e alla moda – sai, il tipo di posto in cui ottenere un’impronta sui social media è Tutto quanto. La stessa Danni è una specie di naufragio il cui grande rimpianto nella vita è stato essere bloccato su una crociera quando è successo l’11 settembre, perdendo così tutta l’azione. È davvero un’operaia che vive un’esistenza un po’ isolata con il suo criceto domestico. È un po’ troppo infatuata di un collega, Colin (un esilarante Dylan O’Brien), che è tatuato nei punti giusti e totalmente ossessionato dalla propria presenza online piuttosto falsa. Pensa che se potesse impressionarlo abbastanza, potrebbero agganciarsi.

Abbastanza innocentemente, e usando le sue abilità fotografiche, pubblica una falsa storia su Instagram con foto Photoshop che mostrano un presunto viaggio a Parigi in cui si trova dopo essere stata invitata a una fantastica conferenza di scrittori lì. Niente di tutto ciò è reale, ma l’intera faccenda le esplode in faccia quando un tragico attacco terroristico colpisce tutta la Città delle Luci. Improvvisamente i suoi genitori, colleghi di lavoro e tutti coloro che la conoscono cercano freneticamente di contattarla per vedere se è al sicuro. Di corso lei è. Non è mai uscita di casa, ma ora Danni sta impazzendo, quindi entra più a fondo. UN quantità più profondo. Continuando la grande bugia, diventa improvvisamente una “sopravvissuta” e come, uh, colpi continua a venire, diventa una vera influencer, una nuova star sul suo sito Web e qualcuno perseguitato per interviste, oltre a farsi notare da Colin.

Trailer di “Not Okay”: Zoey Deutch recita nella satira dell’influencer della sceneggiatrice e regista Quinn Shephard

Invece di tirarsi indietro, va avanti, persino unendosi a un laboratorio di sopravvissuti dove incontra un vero sopravvissuto alla tragedia di nome Rowan Alden (Mia Isaac), una giovane donna molto intensa la cui sorella è stata uccisa in una sparatoria a scuola e che si è trasformata in un importante attivista anti-armi che pronuncia frasi come “Questo non è ok”, una battuta successivamente impiegata da Danni, che viene associata ad essa, anche se si avvicina a Rowan e si unisce anche a lei parlando ai raduni. I problemi sorgono, però, quando una collega e scrittrice gelosa e sospettosa del sito web (Nadia Alexander) si fa strada nel laptop di Danni e vede l’intera faccenda per quello che è veramente: una grande bugia. Da lì le cose si complicano molto, ma il film dello sceneggiatore e regista Quinn Shepherd non va mai fuori rotta, anche se interpretare la vera tragedia umana come foraggio per la satira potrebbe far rabbrividire nelle mani sbagliate. Questo non vale mai per la risata scadente, ma dimostra che Shepherd è un acuto osservatore delle debolezze umane e del prezzo della fama istantanea in rete.

Deutch offre una performance perfetta come un’anima perduta che crede erroneamente di aver trovato il suo vero sé, solo per inciamparci sopra. Isaac, una vera scoperta, segue il suo recente debutto in un film su Amazon, non farmi andare, con un’altra svolta impressionante. Tra gli altri nel cast, l’attrice veterana Embeth Davidtz è eccellente come capo di Danni.

I produttori sono Caroline Jaczko e Brad Weston. La versione di Searchlight inizia in streaming venerdì su Hulu. Guarda la mia recensione video con scene del film al link sopra.

Hai intenzione di vedere Non va bene? Facci sapere cosa voi pensare.