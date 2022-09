Vampiri che condividono una casa insieme come documentario film della troupe. È una premessa strana, ma che si è già dimostrata vincente prima che What We Do in the Shadows fosse presentato in anteprima su FX nel 2019.

La serie era basata sull’omonimo film del 2014 scritto da Jemaine Clement e Taika Waititi.

Il pubblico si è divertito moltissimo e voleva un sequel dell’esilarante commedia horror mockumentary.

Fortunatamente, è stato dato loro di meglio con una serie completa che ha prosperato per quattro stagioni. Ahimè, è giunto il momento di pensare se attirerà nuova linfa con la stagione 5 o morderà la polvere…

What We Do in the Shadows è stato rinnovato per la stagione 5?

Sì, What We Do in the Shadows è stato ufficialmente rinnovato per la stagione 5.

Non solo, ma Variety riporta che la rete ha ripreso la serie sia per la quinta che per la sesta stagione prima ancora che la quarta fosse iniziata in onda.

La notizia è stata annunciata nel giugno 2022 ma una data di uscita deve ancora essere confermata.

Guardando le stagioni precedenti, d’altra parte, prevediamo che le nuove puntate potrebbero iniziare a essere presentate in anteprima già a maggio 2023.

Sono iniziate le riprese della quinta stagione?

Harvey Guillén (che interpreta Guillermo de la Cruz) ha già confermato che le riprese sono già iniziate.

Ha pubblicato un rapido scatto mercoledì 7 settembre 2022, subito dopo la conclusione della stagione 4, informando i fan che lui, il cast e la troupe hanno appena iniziato il primo giorno delle riprese della stagione 5.

“Torna indietro”, ha scritto. “Così tanto da aspettare”, prima di esprimere le sue speranze per il ricevimento del finale della stagione 4.

“C’è molta vita rimasta nei nostri vampiri preferiti”

Quando lo spettacolo è stato ufficialmente rinnovato, Nick Grad – presidente della programmazione originale per FX Entertainment – ha condiviso l’entusiasmo suo e della rete in una dichiarazione, Deadline riporta:

“C’è ancora molta vita nei nostri vampiri preferiti di Staten Island e FX non potrebbe essere più entusiasta di impegnarsi in due stagioni aggiuntive di questa serie fenomenale. What We Do in the Shadows eccelle a tutti i livelli, dal cast brillante e le sorprendenti guest star ai produttori, sceneggiatori, registi e troupe.

Ha aggiunto: “Non vediamo l’ora che tutti si godano la quarta stagione, sapendo che le prossime due stanno arrivando”.

La stagione 4 si è conclusa con l’episodio 10 martedì 6 settembre 2022, quindi è giunto il momento di eccitarsi per di più.

