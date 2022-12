‘We Were The Lucky Ones’ nel cast Amit Rahav, Eva Feiler, Hadas Yaron – Deadline

ESCLUSIVO: di Hulu Siamo stati noi i fortunati sta aggiungendo Amit Rahav, Eva Feiler e Hadas Yaron nei ruoli regolari della serie.

Rahav (Non ortodossol’imminente Transatlantico) interpreterà Jakob nella serie limitata. Il più giovane dei suoi fratelli, Jakob è un fotografo. Dolce e pieno di sentimento, non c’è quasi nessun posto in cui preferirebbe essere se non accanto alla sua fidanzata del liceo, Bella (Eva Feiler), o scrutando attraverso il mirino della sua macchina fotografica. Rahav è rappresentato da Lighthouse Management + Media, ADD Content Agency e Ziffren.

Feiler (La corona) interpreterà Bella, che è profondamente radicata nel tessuto della famiglia Kurc ed è l’amore di lunga data di Jakob (Amit Rahav). Gentile e intelligente e per sempre devota alla sua famiglia unita, quella di Bella è un viaggio di crepacuore, coraggio e amore incondizionato. Feiler è rappresentato da Sarah MacCormick alla Curtis Brown.

Yaron (Maria Maddalena) interpreterà la premurosa e diligente Mila, laureata in musica classica. Una neomamma all’inizio della guerra, deve imparare a mantenere una faccia coraggiosa in circostanze strazianti e a fidarsi del suo istinto quando si tratta di mantenere in vita la sua giovane figlia. Yaron è rappresentato da Olivia Bell Management a Londra.

Basato sul bestseller del New York Times di Georgia Hunter Siamo stati noi i fortunati, la serie limitata è ispirata all’incredibile storia vera di una famiglia ebrea separata all’inizio della seconda guerra mondiale, determinata a sopravvivere e a riunirsi. Joey King (L’atto) reciterà nel progetto, insieme a Robin Weigert e Lior Ashkenazi.

La serie limitata è prodotta esecutivamente e scritta da Erica Lipez (Julia, The Morning Show), che funge anche da showrunner. Thomas Kail (Fosse/Verdon) dirige e produce esecutivamente insieme a Jennifer Todd, che sarà anche produttrice esecutiva di Old 320 Sycamore. Adam Milch sarà il produttore esecutivo e Hunter sarà il co-produttore esecutivo.

La serie Hulu Originals è una produzione della 20th Television, una parte dei Disney Television Studios.