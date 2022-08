Warren Littlefield sulla carriera, “Dopesick” e altro — Dietro l’obiettivo — Scadenza

Scadenza

Warren Littlefield sembra essere un uomo per tutte le stagioni, almeno nel mondo della televisione. Ha trascorso gran parte degli anni ’80 come EVP NBC Entertainment, aiutando il mentore Brandon Tartikoff a pastore “Must See TV” con artisti del calibro di Seinfeld, Saluti, Cosby, e Le ragazze d’oro tra gli altri. Poi ha trascorso gli anni ’90 come Presidente della NBC Entertainment portando una serie di classici nel mondo, tra cui ER, Frasier, Friends, The West Wing, 3rd Rock From The Sun, Will and Grace, Fresh Prince Of Bel Air, pazzo di te e tanti altri. Bob Balaban ha anche interpretato Littlefield nel film TV, Il tardo turno sulle guerre televisive notturne in cui era un giocatore chiave dei Carson Stasera spettacolo all’acquisizione di Leno. Ma con l’emergere di un nuovo secolo è nata anche una carriera televisiva completamente nuova per Littlefield, che ha attraversato con successo un panorama televisivo diverso tra cavo e streamer e si è ritrovato con una nuova carriera vincitrice di un Emmy come produttore di una serie di grandi successi come FX’s Fargo, e di Hulu Il racconto dell’ancella, quest’ultima è diventata la prima serie in streaming a vincere la migliore serie drammatica agli Emmy. Recentemente la sua ultima serie, Il vecchio interpretato da Jeff Bridges ha debuttato ed è stato scelto per una seconda stagione. E ora la sua serie limitata Hulu, Malato di droga ha ottenuto ampi consensi dalla critica e ha ottenuto 14 nomination agli Emmy, tra cui Outstanding Limited Series. Littlefield si unisce a me oggi per la mia serie di video Deadline, Dietro la lente e parla di tutto questo e altro con approfondimenti chiave su come sta cambiando tutto, lo stato della rete televisiva e come è diventato uno dei produttori più prolifici in modo coerente di una nuova era di televisione di qualità. Per guardare la nostra conversazione basta cliccare sul link qui sopra.

