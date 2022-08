Wall Street valuta i pro e i contro dell’aumento dei prezzi dello streaming Disney – Scadenza

Le azioni Disney sono aumentate di circa il 5% giovedì dopo aver registrato un battito su guadagni, profitti, crescita degli abbonati in streaming e parchi per il terzo trimestre fiscale terminato a giugno. Ha annunciato che un nuovo livello Disney+ supportato dalla pubblicità verrà lanciato l’8 dicembre per $ 7,99, il prezzo attuale del servizio senza pubblicità, che salirà a $ 10,99. È bello se riesci a prenderlo.

Un aumento del 40% “amplia notevolmente la gamma di potenziali risultati per la Disney nei prossimi due anni”, afferma l’analista Doug Creutz di Cowen. Pensa che Disney+ fosse sottovalutato al lancio a $ 6,99, “ma l’aumento del prezzo di $ 3 qui sembra molto aggressivo, specialmente in un momento in cui i consumatori economicamente sotto pressione stanno riducendo la spesa discrezionale”.

Douglas Mitchelson di Credit Suisse afferma che la chiave sarà “generare una maggiore crescita dei ricavi dello streaming attraverso gli imminenti aumenti dei prezzi che fluiranno senza un abbandono significativo” – ovvero annullare o sospendere gli abbonamenti ed è estremamente facile da fare con gli streamer.

In una telefonata post-utili, il CEO Bob Chapek ha affermato che la società non prevede un tasso di abbandono significativo, definendo Disney+ il miglior rapporto qualità-prezzo in streaming con “molto spazio sul rapporto qualità-prezzo”. Inoltre, i consumatori possono mantenere il prezzo stabile passando al livello supportato dalla pubblicità. Ha notato che ESPN + non ha visto molto abbandono dal suo recente annuncio di aumento dei prezzi. Ma ESPN non ha ancora implementato l’aumento dei prezzi: entrerà in vigore il 23 agosto (da $ 6,99 a $ 9,99). La Disney afferma che la direzione ha storicamente visto l’impatto dell’abbandono dell’annuncio, non dell’aumento in sé, ma i Wall Streeters non ne sono sicuri.

“Come si vede dalla storia di Netflix di aumenti dei prezzi, c’è un’elevata abbandono trimestrale intorno alle azioni sui prezzi”, afferma Michael Nathanson di MoffettNathanson.

“Tuttavia, Netflix aumentava spesso i prezzi quando le metriche di aggiunta lorda degli abbonati in cima alla canalizzazione erano solide, quindi un tasso di abbandono elevato non era un grosso problema. I più recenti aumenti dei prezzi di Netflix, quando le aggiunte lorde sono rallentate, hanno contribuito a guidare l’UCAN negativo [US/Canada] crescita degli iscritti. Dato che l’aumento dei prezzi avverrà nel trimestre di dicembre, stiamo subendo un modesto colpo alla crescita dei sottomarini domestici Disney+”.

Gli analisti sono stati ottimisti sui numeri degli utili della Disney e Nathanson afferma che è positivo “che Disney e Netflix si stiano concentrando sull’aumento della redditività attraverso i prezzi, lo sviluppo di livelli pubblicitari e il rallentamento della spesa per i contenuti; ma ci preoccupiamo che il trasferimento da oggi a quel punto possa essere un po’ instabile poiché la crescita degli abbonati domestici continua a rallentare”.

La Disney sta anche aumentando il prezzo di Hulu di circa il 15%. Sui bundle, il bundle legacy Disney+/Hulu con annunci/ESPN+ aumenta del 7%. I nuovi abbonati possono scegliere Disney+ e Hulu senza pubblicità con ESPN+ supportato da pubblicità con un premio del 42% rispetto al vecchio prezzo del pacchetto, o tutto supportato dalla pubblicità con uno sconto del 7% rispetto al pacchetto precedente.

Netflix ha aumentato i prezzi per tutti gli abbonati statunitensi ($ 10 al mese per il suo piano più economico, $ 15,50 per lo streaming HD, $ 20 per i video 4K) a gennaio, con effetto immediato per i nuovi abbonati e distribuito nel corso di settimane per quelli esistenti. Nel trimestre di marzo, la base mondiale di abbonati di Netflix si è ridotta di 200.000. Nel secondo trimestre ha perso quasi un milione di abbonati. (In precedenza aveva aumentato i prezzi in Nord America nel 2020, 2019, 2017 e 2015 con un primo aumento di $ 1 nel 2014.) Lo streamer ha attribuito la sottotraiettoria al ribasso di quest’anno in parte all’aumento della concorrenza e alla condivisione dilagante delle password. Non ha indicato il prezzo per il suo prossimo livello di annuncio.

Wall Street è generalmente tutto per aumenti di prezzo per aumentare la redditività dello streaming. Il segmento DTC di Disney ha registrato una perdita operativa di $ 1,1 miliardi per il trimestre poiché Disney+ ha aggiunto 14,4 milioni di abbonati totali: 6,1 milioni per Disney+ core e 8,3 milioni per Hotstar in India.

La Disney ha rivisto la sua guida agli abbonati FY24 dopo aver perso il popolarissimo cricket della Premier League indiana e ora prevede che gli abbonati Disney+ di base siano 135-165 milioni e gli abbonati Disney+ Hotstar fino a 80 milioni (da 230-260 milioni combinati in precedenza). “Riteniamo che questo ripristino della barra sia stato prudente in quanto rimuove uno sbalzo chiave e fornisce un obiettivo più raggiungibile”, afferma Jessica Reif Ehrlich di BofA.

La Disney ha registrato un utile netto trimestrale di $ 1,5 miliardi su un fatturato di $ 21,5 miliardi, in crescita del 26% guidato da uno scoppio di tre mesi per i parchi.

Le azioni Disney hanno chiuso la sessione in rialzo del 4,5%, rispetto al massimo della giornata, a $ 117,77.