Versione in serie limitata di “Australia” di Baz Luhrmann – Scadenza

Un taglio ampliato e reinventato di Baz Luhrmann Australia sarà presentato in anteprima sulle piattaforme di streaming Disney come una serie limitata in sei parti.

Intitolato Downs lontani, la puntata di sei episodi sarà composta da filmati che sono stati catturati per il film del 2008, insieme a una versione ampliata e serializzata della storia con un nuovo finale e una colonna sonora aggiornata. La serie limitata sarà rilasciata esclusivamente come Hulu Original negli Stati Uniti, Star Original su Disney+ e su Star+ nei mercati internazionali questo inverno.

“Inizialmente ho deciso di prendere il concetto di spazzamento Via col vento stile epico e capovolgerlo”, ha detto Luhrmann. “Un modo per usare il romanticismo e il dramma epico per far luce sui ruoli delle persone delle Prime Nazioni e sulla dolorosa cicatrice nella storia australiana delle ‘Generazioni rubate’. Mentre l’Australia il film ha una sua vita, c’è stato un altro racconto di questa storia; uno con diversi livelli, sfumature e persino colpi di scena alternativi che un formato episodico ci ha permesso di esplorare. Tratto dallo stesso materiale, Bassi lontani è una nuova variazione sull’Australia che il pubblico deve scoprire”.

Il progetto nasce dalla relazione di lunga data di Luhrmann con l’ex presidente della Disney General Entertainment Peter Rice, che risale al debutto alla regia di Luhrmann Rigorosamente da Ballo. Rice ha supervisionato lo sviluppo e la produzione degli altri due film della trilogia, Romeo + Giulietta e Moulin Rouge! alla Fox e di recente ha partecipato alla premiere di Cannes dell’ultimo film di Luhrmann, Elvis, per la Warner Bros.

“Baz è uno dei più grandi narratori d’autore del mondo, così rivisitato Bassi lontani e vivere il suo incredibile film Australia in questo nuovo formato episodico unico è stata un’avventura unica e rivelatrice”, ha aggiunto Craig Erwich, Presidente, Hulu Originals e ABC Entertainment. “Non vediamo l’ora di portare gli spettatori nel ranch e di vivere tutte le storie che sono entrambe racchiuse e continuano a svolgersi lì”.

Con Nicole Kidman e Hugh Jackman, il film originale Australia è descritto come un racconto epico nello stile dei grandi romanzi dell’età dell’oro di Hollywood che aggiorna e sovverte anche le convenzioni della forma con una prospettiva sociale moderna. La storia è incentrata sull’aristocratica inglese Lady Sarah Ashley (Kidman) che eredita Faraway Downs, un grande allevamento di bestiame in Australia dopo la morte del marito. Quando i baroni del bestiame australiano complottano per prendere la sua terra, si unisce con riluttanza a un allevatore di bestiame grezzo (Jackman) per proteggere il suo ranch. La travolgente avventura romantica viene esplorata attraverso gli occhi del giovane Nullah (il nuovo arrivato Brandon Walters), un bambino indigeno australiano bi-razziale coinvolto nella politica razziale draconiana del governo ora denominata “Generazioni rubate”. Insieme, il trio vive quattro anni che cambiano la vita, una relazione amorosa tra Lady Ashley e il Drover e l’impatto inevitabile della seconda guerra mondiale.

Bassi lontani saranno i produttori esecutivi di Luhrmann, Catherine Martin, Schuyler Weiss e Catherine Knapman. 20 La televisione è lo studio.

Nellie Andreeva di Deadline ha contribuito a questo rapporto.