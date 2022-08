Tutto quello che devi sapere

Devi vivere sotto una roccia se non hai sentito quella stagione 4 della serie animata DreamWorks I Croods: albero genealogico esce questa settimana. Resta al passo con la famiglia preistorica preferita di DreamWorks mentre continuano la loro avventura selvaggia attraverso il “Periodo Croodaceo”. Dopo il successo delle tre stagioni precedenti, due film e una serie 2D, la stagione 4 di I Croods: albero genealogico riporterà sicuramente gli spettatori all’età della pietra con emozioni, risate e divertimento. Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione.

Immagine tramite Hulu

Relazionato: La star di “Croods 2” Kelly Marie Tran vuole solo cenare con Nic Cage

Guarda il trailer della stagione 4 di The Croods: Family Tree

Il trailer di I Croods: albero genealogico La stagione 4 è stata rilasciata nell’agosto 2022, giusto in tempo per la premiere della stagione. Dai un’occhiata nel lettore sopra.

VIDEO DEL COLLIDER DEL GIORNO

Quando uscirà The Croods: Family Tree Stagione 4?

La data di uscita di I Croods: albero genealogico è una piacevole sorpresa per molti fan. Sebbene la terza stagione sia stata presentata in anteprima abbastanza di recente il 2 giugno 2022, gli showrunner erano apparentemente pronti per una rapida svolta. Stagione 4 di I Croods: albero genealogico uscirà sui servizi di streaming Hulu e Peacock il 31 agosto 2022. I fan della serie possono usare il tempo che intercorre tra ora e l’uscita della quarta stagione per guardare i film in streaming, guardare la serie prequel I Croods: L’alba dei Croodse aggiorna le prime tre stagioni di I Croods: albero genealogico prima che la stagione 4 scenda. La nuova stagione sarà composta da sette episodi, proprio come le prime tre stagioni, con tutti gli episodi in uscita lo stesso giorno.

Chi c’è nel cast di The Croods: Family Tree Stagione 4?

I Croods: albero genealogico offre un cast unico di doppiatori alla serie. Anche se ad alcuni piace AJ Locascio come Thunk e Kelly Marie Trad come Dawn Betterman è familiare, altri sono nuovi arrivati ​​nei loro ruoli. Il resto della lista del cast per la stagione include Kiff Vanden Heuvel come Grug Crood; Alleato Dixon come Eep Crood; Darin Brooks come Guy; Amy Landecker come Ugga Crood; Artemide Pebdani come Gran Crood; Dee Bradley Baker come Sandy, Belt e Sash; Matteo Waterson come Phil Betterman; e Amy Rosoff come Hope Betterman.

Correlati: “Trolls: TrollsTopia” Stagione 7: data di uscita, cast, trailer e tutto ciò che devi sapere

Qual è lo sfondo di The Croods: Albero genealogico?

Immagine tramite animazione DreamWorks

I Croods: albero genealogico ha avuto un rapido successo e fa parte di un lignaggio più lungo di voci sia televisive che cinematografiche. Il franchise è iniziato nel 2013 con l’uscita nelle sale del film d’animazione per bambini I Croods. Il film era ambientato in un’era preistorica immaginaria conosciuta come “Il periodo croodaceo”. È molto simile alle ere preistoriche con cui abbiamo familiarità, ma contiene diverse creature immaginarie, oltre a molte rivisitazioni o portmanteau immaginari di creature con cui abbiamo familiarità. In questo frangente vivono i Croods. Sono composti dal patriarca e dal “leader della caccia” Grug (Nicolas Cage), il suo compagno Ugga (Caterina Keener), figlia adolescente Eep (Emma Stone), figlio Thunk (Clark Duke), e l’esuberante nonna (Cloris Leachman). Sono contenti del loro stile di vita, raccolgono cibo in un classico sistema di cacciatori-raccoglitori e trascorrono le notti rannicchiati insieme in una grotta. Il loro stile di vita e la loro visione del mondo vengono interrotti con l’arrivo di Guy (Ryan Reynolds). Guy porta con sé un modo più evoluto di operare, introduce rapidamente nuove invenzioni e sfida lo status quo di come vengono fatte le cose. Ancora più importante, porta con sé un avvertimento sull’imminente rovina e distruzione, che fa sì che la famiglia si imbarchi in un’avventura selvaggia alla ricerca di una nuova casa.

Il seguito del film originale, I Croods: una nuova era, ha debuttato nel 2020. Questo film ha riportato in vita gran parte del cast originale aggiungendone di nuovi, tra cui Peter Dinklage (Game of Thrones), Leslie Mann (Questo è 40), e Kelly Marie Tran (Raya e l’ultimo drago). Il sequel ha visto la famiglia Croods incontrare una tribù più avanzata, i Bettermans. Dopo che si sono verificati diversi scontri ideologici tra i Croods e i Bettermans tecnologicamente più avanzati, le due tribù devono unirsi per sconfiggere i fastidiosi “Punch Monkeys” che li hanno tormentati. Alla fine, il film si conclude con i Croods e i Betterman che trovano pace e convivono con i Punch Monkeys come vicini di casa.

La prima di due serie televisive, L’alba dei Croods è stato presentato in anteprima a dicembre 2015. A differenza della sua controparte cinematografica, L’alba dei Croods era una serie televisiva animata in 2D. La serie era una serie prequel del film del 2013 e si svolge prima degli eventi del film. Rilasciato su Netflix, è andato in onda per 52 episodi fino alla sua quarta e ultima stagione nel 2017. Presentava un cast vocale di Dan Milano (Glitch Tech) come Grug, Cree Estate (Rugrat) come Ugga, Stefania Lemelin (Giovane giustizia) come Eep, AJ Locascio (Voltron: difensore leggendario) come Thunk, Grifone Grigio (Rugrat) come Sandy, e Laraine Newman (Sabato sera in diretta!) come nonno. Lo spettacolo ha generalmente ampliato il mondo del film originale, esplorando alcune creature del periodo Croodaceo e le interazioni dei Crood con il loro mondo prima della loro avventura cinematografica.

Infine, I Croods: albero genealogico è la seconda serie televisiva basata nell’universo di The Croods. È una serie animata in 3D che si svolge dopo gli eventi del film del 2020, I Croods: una nuova era. La serie è stata rilasciata il 23 settembre 2021, con una seconda stagione in anteprima il 5 aprile 2022 e una terza stagione in anteprima il 2 giugno 2022. I Croods: albero genealogico segue il cast ramificato di personaggi composto da Croods e Bettermans. Marco banchiere (Tempo di avventura) e Todd Grimes (I racconti epici di Capitan Mutanda) fungono da produttori esecutivi e showrunner della serie. Mikros Animation anima la serie sotto Technicolor Animation Productions con i programmi DreamWorks Animation Television.

Relazionato:6 film straordinari e sottovalutati che rappresentano il meglio dell’animazione

Qual è la trama di The Croods: Family Tree Stagione 4?

Immagine tramite DreamWorks

Anche se non abbiamo informazioni concrete sulla stagione 4 di I Croods: albero genealogicosappiamo di alcuni eventi della terza stagione che potrebbe informare l’azione della prossima stagione. La stagione 3 è iniziata con gli uomini della fattoria che si sono imbarcati in rituali di iniziazione nel tentativo di unirsi all’esclusiva tribù di donne, le Thunder Sisters. L’episodio finale ha visto Eep e Dawn imbattersi in un misterioso uovo di origine sconosciuta. Quando decisero di tenerlo, scoprirono presto che non si trattava di un uovo qualsiasi e corsero a trovare un modo per restituirlo da dove proveniva prima che iniziasse a diventare un problema più grande. Se la stagione 4 è simile al suo predecessore, possiamo aspettarci di vedere i Croods e i Bettermans continuare a occupare lo stesso spazio mentre imparano a vivere insieme come uno.

Ecco i titoli e le sinossi degli episodi:

Stagione 4 Episodio 1: “The Big Shine”

Quando Grug sente Thunk chiamare accidentalmente Phil “papà”, cerca di riconnettersi con Thunk portandolo allo spettacolo naturale noto come “Big Shine”.

Stagione 4 Episodio 2: “Ball-In-Cup”

Quando Phil inventa un nuovo gioco chiamato ball-in-cup, tutti tranne Hope non riescono a smettere di giocare; proprio mentre Hope pensa di aver liberato la fattoria dal gioco, si ritrova dipendente.

Stagione 4 Episodio 3: “Colori in crescita”

Quando Grug pensa che la sua fronte sembri troppo grande nel ritratto di famiglia di Ugga, si sforza di far scomparire il dipinto.

Stagione 4 Episodio 4: “Cave New World”

Quando gli adulti escludono i bambini dalla loro grotta per soli adulti, i bambini creano la propria grotta molto più fresca, facendo desiderare agli adulti di cambiare.

Stagione 4 Episodio 5: “Thunk Tank”

Quando uno strano fulmine trasforma Thunk in un genio, Phil è entusiasta di avere qualcuno che la pensa allo stesso modo nella fattoria, fino a quando i residenti iniziano a chiedere aiuto a Thunk per i problemi invece di lui.

Stagione 4 Episodio 6: “Home Punch Home”

Stanco della faida della fattoria con le vicine scimmie punch, Ugga organizza un vertice pacificatore in cui i Betterman e i Crood rimarranno nel villaggio delle scimmie punch per imparare ad andare d’accordo.

Stagione 4 Episodio 7: “Addio Crood World”

Quando Phil rileva una meteora precipitare verso la fattoria, Bettermans e Croods devono decidere come trascorrere il loro ultimo giorno sulla Terra.

Leggi di più sui migliori spettacoli animati in streaming: