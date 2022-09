Tutto quello che devi sapere

di Hulu Ramy è uno di quegli spettacoli che irrompono sulla scena e hanno presentato un’esperienza visiva avvincente e unica sin dall’inizio. Concentrandosi sul personaggio titolare Ramy Hassan e sulle sue lotte crescendo in una famiglia egiziano-americana di prima generazione, la serie ha affrontato un argomento che era stato raramente trattato dalla televisione popolare, e lo ha fatto con un obiettivo critico e sfaccettato. Creato da Ramy Youssef, lo spettacolo è stato interrotto dalla fine della seconda stagione nel 2020. Dopo gli eventi vorticosi del finale della seconda stagione, siamo rimasti con Ramy al minimo personale. Ora, la serie originale di Hulu sta tornando per la stagione 3, con una data di uscita del 30 settembre 2022. Ecco tutto ciò che sappiamo finora sull’attesissima stagione 3 della serie televisiva commedia drammatica.

Guarda il trailer della terza stagione di Ramy

Il trailer di Ramy La stagione 3 è stata rilasciata online il 14 settembre 2022, offrendo ai fan il loro miglior sguardo alla tanto attesa nuova stagione. Completo di voce narrante, il trailer promette che la terza stagione manterrà lo spirito che ha reso le prime due stagioni così acclamate.

Dopo gli eventi vorticosi del finale della seconda stagione, troviamo Ramy al minimo personale dopo aver tradito la sua futura sposa con suo cugino la notte prima del suo matrimonio. Dopo essere stato masticato dalla sua aspirante moglie, dal suo sceicco/mentore e da suo cugino, la strada da percorrere per Ramy sembrava oscura. Il creatore della serie Ramy Youssef ha detto a Entertainment Weekly durante un episodio della seconda stagione nel 2020 “Ramy avrà davvero a che fare con chi è in un modo molto più chiaro di quanto abbiamo mai visto, e dovendo capire quale sia il suo reale legame con il suo la fede è”. Youssef conclude i suoi commenti sulla fine della Stagione 2 accennando a un’area di crescita per il personaggio che sta per entrare nella Stagione 3. “Ha davvero buone intenzioni, e non glielo toglierò mai, ma deve rendersi conto che non è così abbastanza.” Quando uscirà, il trailer della terza stagione molto probabilmente suggerirà i modi in cui Ramy deve crescere e riflettere su queste esperienze prima di poter essere davvero felice.

Stagione 3 di Ramy uscirà esclusivamente su Hulu il 30 settembre. Sarà composto da 10 nuovi episodi. Questi saranno i primi dopo oltre 2 anni, quando la Stagione 2 di Ramy presentato in anteprima venerdì 29 maggio 2020.

Chi c’è nel cast della terza stagione di Ramy?

Fortunatamente, il cast principale della Stagione 3 rimarrà invariato. Si concentrerà su Ramy e sul resto della famiglia Hassan. La dinamica familiare tra questi personaggi fa parte di ciò che rende speciale la serie: ogni personaggio ha una serie unica di problemi e un modo unico di affrontare le proprie lotte personali, rappresentando per molti versi molte sfaccettature dell’esperienza degli immigrati egiziani-americani. Ramy Youssef interpreta il titolare Ramy Hassan. Amr Waked (El Cid) torna a interpretare il ruolo di Farouk Hassan, il padre di Ramy. Hiam Abbass ritorna come Maysa Hassan, la madre di Ramy. Maggio Calamawy ritorna come Dena Hassan, la sorella di Ramy. Infine, Laith Nakli riprende il ruolo di zio di Ramy, Naseem. Nakli è stato promosso a una serie regolare durante la stagione 2 e figurerà di avere un ruolo di primo piano in questa stagione poiché si concentra sul business dei diamanti in erba di Naseem e Ramy. Altri attori che riprendono i loro ruoli dalle stagioni precedenti lo sono Steve Way, Maometto Amere Dave Merhejeche interpreta la cerchia dei migliori amici di Ramy.

Uno dei titoli più importanti per la stagione 2 è stato l’annuncio di Mahershala AlìIl ruolo di spicco dell’attrice e il trailer della terza stagione confermano il suo ritorno. Sebbene non si sappia la dimensione del suo ruolo nella terza stagione, dopo gli eventi della seconda sembra esserci spazio per il ritorno del suo personaggio, anche se solo per un episodio. Indipendentemente dal fatto che Ali ritorni per la terza stagione, è già stato annunciato un nome che ha entusiasmato i fan. La terza stagione vedrà l’aggiunta della top model internazionale olandese-palestinese Bella Hadid allo spettacolo in un ruolo ricorrente. Questo sarà il suo primo ruolo da attore.

Un’altra nuova aggiunta alla serie nella stagione 3 è Giuliano Sergio. Noto per il suo lavoro su Cani da guerra e la serie Chiave e bucciaSergi interpreterà il nuovo partner commerciale di Ramy, Yuval.

Qual è lo sfondo dietro Ramy?

Lo spettacolo è stato creato principalmente da Ramy Youssef, con l’assistenza di Ari Katcher e Ryan Welch. Youssef è accreditato come scrittore, regista, produttore esecutivo, creatore e attore protagonista. Ha vinto un Golden Globe come miglior interprete in una serie televisiva commedia o musicale per il suo ruolo. Oltretutto RamyYoussef ha recentemente co-scritto la serie comica Mo con cabarettista Mo Amer, che racconta la vita di un rifugiato palestinese che vive a Houston, in Texas. Mo è stato presentato in anteprima su Netflix il 24 agosto 2022. Youssef ha anche una serie animata per Prime Video in lavorazione che si concentrerà sulla cultura islamica, sebbene lo spettacolo non abbia un titolo o una data di uscita a questo punto.

La serie è prodotta nientemeno che dall’acclamato studio A24. Lo studio pluripremiato dietro Chiaro di luna ha anche un elenco crescente di serie televisive tra cui il successo della HBO Euforia.

Oltre a Youssef, Katcher e Welch, Ramy è prodotto da Cristoforo Magazzino, Tyson Bidner, Adel Kamaio, Amir Sulaimane Jerrod Carmichele.

Qual è la trama della terza stagione di Ramy?

La sinossi di Hulu della stagione 3 può essere letta di seguito: