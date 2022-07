Tutto ciò che sappiamo finora

Il Storia americana il franchise ci ha dato delle belle paure nel corso dell’anno. Tutto è iniziato con storia dell’orrore americana nel 2011, quando abbiamo incontrato per la prima volta gli Harmons a Casa del delitto. Undici anni e dieci stagioni dopo, siamo stati spaventati da storie e personaggi diversi dell’universo immaginario dell’orrore. Storia americana ci ha anche presentato il suo vero universo criminale con Storia del crimine americano e ci ha dato Il popolo contro OJ Simpson (2016), L’assassinio di Gianni Versace (2018), e Incriminazione (2021). Piace storia dell’orrore americanache si concentra su una nuova storia dell’orrore ogni stagione, Storia del crimine americano si concentra su una nuova storia del crimine ogni stagione. Il Storia americana il franchise ha ricevuto ampi consensi dalla critica e ha vinto molti Primetime Emmy Awards, Golden Globe Awards, Critics’ Choice Television Awards, Saturn Awards e altro ancora. Quindi, quando è stato rivelato a maggio 2020 che uno spin-off ha chiamato Storie dell’orrore americane stava entrando a far parte del franchise, non vedevamo l’ora di vedere cos’altro avrebbe esplorato questo universo horror.

Come il suo predecessore, Storie dell’orrore americane è una serie antologica. Ma, questa volta, ogni episodio è una storia dell’orrore diversa, che esplora vari miti, leggende e tradizioni dell’orrore. La prima stagione consisteva in sette episodi con alcuni episodi come i primi due e l’ultimo collegati Casa del delittola prima stagione di storia dell’orrore americana. Altri episodi hanno esplorato storie come un film vietato che induce i suoi spettatori a uccidersi, un Babbo Natale assassino, una donna che farebbe di tutto per rimanere incinta e un viaggio da incubo al campo. American Horror Stori è stato creato da Ryan Murphy e Brad Falchukche ha anche fatto storia dell’orrore americana. Murphy e Falchuk sono anche accreditati come produttori esecutivi dello spettacolo insieme Alexis Martin Woodall, John J. Gray, Loni Peristere, e Manny Coto. Storie dell’orrore americane stelle Sierra McCormick, Parigi Jackson, Gavin Creel, Kaia Gerber, Aaron Tveite Madison Bailey. Alcuni membri del cast dello spettacolo originale come Matt Bomer, Noemi Grossman, Carlo Melton, Dylan McDermott, John Carroll Lynch, Billie Lourd, Ciad James Buchanan, Jamie Brewere Cody Fern compaiono anche nello spinoff.

Hulu ha rilasciato la prima stagione di Storie dell’orrore americane tramite il suo hub di contenuti FX su Hulu il 15 luglio 2021. È andato in onda settimanalmente fino al 19 agosto 2021. Nell’agosto 2021, lo spettacolo è stato rinnovato per una seconda stagione, che sarà presto presentata in anteprima. Dalla data di uscita alla trama, ecco tutto quello che c’è da sapere Storie dell’orrore americane Stagione 2.

Quando uscirà la seconda stagione di American Horror Stories?

Storie dell’orrore americane La seconda stagione sarà presentata in anteprima il 21 luglio 2022. Gli episodi successivi verranno pubblicati settimanalmente.

Dove puoi trasmettere in streaming American Horror Stories Stagione 2?

Storie dell’orrore americane La stagione 2 è un effetto sulla serie originale di Hulu, quindi potrai trasmetterla in streaming solo se hai Hulu. Non hai Hulu? Puoi abbonarti a Hulu (con annunci) per $ 6,99 al mese o Hulu (senza annunci) a $ 12,99 al mese.

Dove puoi trasmettere in streaming American Horror Stories Stagione 1?

Puoi trasmettere in streaming tutti gli episodi di Storie dell’orrore americane Stagione 1 su Hulu. Per ulteriori informazioni, consulta la nostra guida su come puoi guardare la Stagione 1.

Esiste un trailer per la seconda stagione di American Horror Stories?

FX Networks ha rilasciato il poster promozionale per Storie dell’orrore americane Stagione 2 il 21 giugno 2022 e rilasciato il teaser ufficiale per Storie dell’orrore americane Stagione 2 il 30 giugno 2022. Il teaser si intitola “Die-O-Rama” e mostrava inquietanti bambole umane e case delle bambole mentre “Mr. Sandman” delle Chordettes suona in sottofondo. Vediamo diverse bambole di stile di vita fare cose diverse come fare iniezioni e combattere, per creare un’atmosfera da bambola inquietante.

Di cosa parla la seconda stagione di American Horror Stories?

La sinossi ufficiale di Storie dell’orrore americane La stagione 2 non è stata ancora rilasciata, ma in base al teaser e al poster promozionale, sembra che questa stagione avrà un tema per la casa delle bambole.

Quanti episodi avrà la stagione 2 di American Horror Stories?

Storie dell’orrore americane La stagione 2 avrà nove episodi, a differenza della prima stagione, che aveva sette episodi. Ogni episodio avrà una durata di circa 38 – 49 minuti. Ecco il programma completo degli episodi così com’è in questo momento:

Episodio 1: “Dollhouse” – 21 luglio 2022

Episodio 2: “Necro” – 28 luglio 2022

Episodio 3: “Aura” – 4 agosto 2022

Episodio 4: “Drive” – ​​11 agosto 2022

Episodio 5: “Bloody Mary” – 18 agosto 2022

Episodio 6: “Facelift” – 25 agosto 2022

Episodio 7: “Lattaie” – 1 settembre 2022

Episodio 8: “Cellulite” – 8 settembre 2022

Episodio 9: “Lago” – 15 settembre 2022

Chi sono il cast e la troupe di American Horror Stories Stagione 2?

Il cast ufficiale per Storie dell’orrore americane La stagione 2 non è stata ancora annunciata, ma sulla base della stagione 1, possiamo fare alcune ipotesi. Nella prima stagione, alcuni attori dello spettacolo originale hanno ripreso i loro ruoli nello spinoff. Quindi, possiamo aspettarci alcuni dei attori che hanno recitato storia dell’orrore americana per fare la sua comparsa in questa stagione.

In Storie dell’orrore americane, ogni episodio è incentrato su una storia diversa con un cast diverso. Ma possiamo aspettarci che alcuni attori di questa stagione riprendano i loro ruoli per più di un episodio. Nella prima stagione, abbiamo visto attori riprendere i loro ruoli in più di un episodio, quindi quando viene annunciato il cast, potresti vedere gli stessi attori in più di un episodio, anche se le storie sono distinte.

Alcuni dei membri dell’equipaggio della prima stagione torneranno anche per la seconda. Manny Coto (Star Trek: Enterprise, Destro) che ha scritto quattro episodi della prima stagione (“Drive In”, “The Naughty List”, “BA’AL” e “Feral”) tornerà a scrivere alcuni degli episodi della seconda. Altri autori della seconda includono Angela L. Harvey e Cristallo Liu.