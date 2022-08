Tutte le più grandi domande senza risposta della prima stagione

Quanto segue contiene spoiler per The Bear Stagione 1, oltre a menzioni di autolesionismo. Lo spettacolo è ora in streaming su Hulu.

Nella stagione 1 di L’orso, Carmen ha attraversato un inferno quando ha riavviato la cucina di Michael (suo fratello). Non è stato facile perché Carmen ha avuto traumi dal suo passato come chef d’élite a New York, così come problemi familiari che andavano dal suicidio di Michael a problemi irrisolti con sua madre e sua sorella. Per fortuna, Carmen ha lavorato attraverso alcuni di loro mentre alla fine ha radunato il suo staff per riunirsi di nuovo. Tuttavia, mentre Carmen ha ottenuto i soldi per cambiare il marchio da The Beef a The Bear e migliorare l’attività, sono rimaste alcune domande rimaste in sospeso a cui i fan sperano di ottenere risposta nella seconda stagione.

Michael si è suicidato in The Bear?

Mikey si è sparato su un ponte a Chicago, ma Carmen ha scoperto oscuri segreti con il progredire della stagione. Mikey ha permesso al cugino Richie di spacciare droga nei locali, per non parlare del fatto che ha preso un prestito dallo squalo mafioso, Cicero. Inoltre, Mikey ha conservato i $ 300.000 in lattine di pomodoro, mentre falsificava i pagamenti a KBL Electric. Mikey era anche lui stesso un tossicodipendente, lasciando i fan a chiedersi se forse un affare di droga o affari andato male ha portato qualcuno a lasciare Mikey, definendolo un suicidio.

Perché Michael ha abbandonato Carmen?

I fratelli erano stati vicini, ma per qualche motivo Mikey respinse Carmen mentre crescevano. Non voleva Carmen in cucina, il che ha portato Carmen a diventare una chef elegante. Alcuni presumono che sia perché Mikey non voleva che Carmen lo vedesse approvare le droghe e diventare dipendente. Tuttavia, Carmen ha accennato che c’era qualcosa di più nelle loro ricadute. Si spera che la seconda stagione faccia luce su questo e sul perché Mikey abbia finito per lasciare in eredità la tavola calda a Carmen.

Perché Carmen non parla con sua madre?

Sugar (la sorella di Carmen) ha detto che avrebbe dovuto parlare con la madre una volta tornato a casa. Tuttavia, lo ha evitato come la peste, lasciando i fan a chiedersi cosa fosse successo tra di loro. Potrebbe essere che si sia schierata dalla parte di Mikey quando lui e Carmen non erano d’accordo, o forse Carmen semplicemente non riusciva a vederla perché gli avrebbe ricordato la difficile situazione di Mikey. Ad ogni modo, i fan adoreranno vederli appianare il modo in cui lui e Sugar hanno affrontato i loro problemi.

Come farà Carmen a spendere i soldi?

Il piano di Carmen è pagare meglio il suo staff e aggiornare il posto, ma questo ha incuriosito i fan su come reagirà Cicerone una volta che vedrà il posto salire di livello. Verrà per i suoi soldi, quindi resta da vedere come Carmen li ripagherà, migliorerà l’establishment e aiuterà Sugar a saldare i suoi debiti con l’IRS. C’è molto da destreggiarsi, il che farà sì che Carmen si affidi ancora di più alla mente degli affari di Sydney.

Sugar scoprirà lo schema KBL?

Sugar pensa che KBL sia un’azienda legittima, ma nessuno sa se ne esiste una vera e ignora Mikey, se Mikey se l’è inventata o se ha davvero un accordo con KBL per falsificare i pagamenti. Questo apre le porte a frodi, appropriazione indebita e riciclaggio di denaro, quindi Carmen potrebbe trovarsi nei guai se l’IRS scoprisse la verità. Dato che la stagione si è conclusa con una lattina di pomodoro randagio, se qualcuno al di fuori della cerchia di Carmen, in particolare Sugar, la trova in cucina, il piano di Carmen potrebbe essere sventato. Si capovolgerebbe sapendo che il suo nome è sulle scartoffie e che potrebbe andare in prigione.

Richie ha chiamato la polizia?

Un episodio ha visto Sydney fare pace con le bande rivali sul marciapiede, un atto che ha irritato Richie perché si sentiva irrilevante. Inoltre, non è riuscito a comportarsi da duro, quindi è implicito che alla fine abbia chiamato la polizia. Questo potrebbe diventare pericoloso se una o entrambe le parti lo scoprono, soprattutto perché è insinuato che queste persone siano legate a sparatorie e altri atti di violenza. Visto che Richie ha la testa calda e il grilletto facile, potrebbe portare a un sanguinoso confronto nella seconda stagione, ponendo fine alla redenzione che vuole mostrare a sua figlia.

Carmen è in terapia?

Carmen fa sogni febbrili, incluso un orso che lo filma in uno spettacolo di cucina. Chiaramente, ha lo stress dovuto alle pressioni del suo vecchio lavoro, così come il dolore che non ha affrontato con la sua famiglia. Ha partecipato a una riunione per sfogarsi su Mikey, che sembrava centrarlo un po’ mentre parlava della propria salute mentale. Ciò ha lasciato la gente a chiedersi se Carmen volesse usare di più la terapia per curare la sua depressione e frenare la sua rabbia per la cucina.

Perché Carmen ha colpito Pete?

Carmen ha avuto un alterco con il marito di Sugar, Pete, in passato. Apparentemente ha colpito Pete, il che ha portato Pete a essere nervoso con Carmen per tutta la stagione. Sembrano entrambi a posto ora, ma sarebbe interessante sapere esattamente cosa è successo. Questo perché se Pete scopre che Sugar è legato a un’impresa criminale, potrebbe affrontare Carmen e diventare aggressivo, prefigurando un’altra rissa.

Sydney ha lottato con le unghie e con i denti per inserire il suo risotto nel nuovo menu, quindi i fan sono curiosi di sapere se Marcus ha fatto abbastanza per mettere anche la sua ciambella. Anche se Carmen ha gettato via la sua ciambella in un tracollo, l’ha mangiata da terra ed è rimasto colpito. Quindi, visto che Marcus sta usando correttamente i metodi che chef come Carmen impiegano in città, e dando la sua interpretazione a questi dolci, i fan pensano che meriti di fare il taglio. Anche lui ha lavorato sodo, quindi questa sarebbe stata una dolce ricompensa, nessun gioco di parole.

Qual è la demo di The Bear’s Target?

Il manzo ha avuto problemi iniziali in termini di folla. La folla geek è diventata violenta, mentre la scena della festa privata si è conclusa con una rissa nella tavola calda. Pertanto, Carmen deve capire il pubblico di destinazione al più presto mentre cambia il marchio. Questo perché sta aggiungendo alcuni piatti di fascia alta, secondo la visione culinaria di Sydney, quindi non saranno solo i cittadini e la classe operaia a cui si rivolge. Era preoccupato per tutto questo per tutta la stagione, motivo per cui ha bocciato gli spaghetti di Mikey, quindi deve consolidarlo se vuole mantenere la sua fedele clientela mentre attrae volti nuovi disposti a spendere più soldi.

La prima stagione di The Bear è disponibile su Hulu.