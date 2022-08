TrollsTopia rinnovato per la stagione 8 su Hulu e Peacock?

DreamWorks Animation ha offerto al pubblico così tanti personaggi iconici della famiglia nel corso degli anni, fin dall’inizio Shrek all’avventura del Come addestrare il tuo drago franchising.

Basate sulle bambole Good Luck Trolls, hanno anche svelato Trolls nel 2016 e hanno scatenato un altro amato franchise nel mondo.

Il film vantava un cast stellato con Anna Kendrick, Justin Timberlake e altri, conquistando i fan con la sua miscela di immagini colorate e brani contagiosi di canzoni e balli. Un sequel era inevitabile e il fandom è stato anche trattato con una serie che è iniziata in anteprima su Hulu e Peacock nel 2020.

Da allora è tornato stagione dopo stagione, con i fan che hanno raggiunto il settimo posto giovedì 11 agosto 2022. Quindi, i pensieri sono già passati a Trolls: TrollsTopia stagione 8, ma è stata rinnovata o cancellata?

Troll: TrollsTopia | Per gentile concessione di Dreamworks

Trolls: TrollsTopia è stato rinnovato per la stagione 8?

È già stato confermato che Trolls: TrollsTopia si concluderà con la settima e ultima stagione.

Tutti e sette gli episodi, divisi in 14 segmenti, sono stati aggiunti sia a Hulu che a Peacock giovedì 11 agosto in modo da poterli sfogliare tutti quando lo desideri. Sono disponibili anche le stagioni precedenti.

Puoi controllare i titoli dei 14 segmenti di seguito:

Una vita senza punteggio-diario

I Troll-a-Thon

Aria apparente

Sotto Nuova Gestione

Dammi una pausa

Una volta morso, due volte ragazzo

Il Trio Difficile

Nascondi e vai Abbraccio

Costruzione del tuono

La colazione senza tecnologia

Il contadino e il mastino

Val serve Murray Duty

Gal Pal Fuga

Programma di scambio di troll

Esatto, c’è un terzo film di Trolls in arrivo e Variety riporta che uscirà nelle sale venerdì 17 novembre 2023.

La terza puntata, che si svolge dopo Trolls: World Tour, non ha ancora un titolo ufficiale.

Pokémon: Arceus Chronicles | Trailer ufficiale BridTV 11056 Pokémon: Arceus Chronicles | Trailer ufficiale https://i.ytimg.com/vi/rHimPkAq5V8/hqdefault.jpg 1072274 1072274 centro 13872

“Quella è stata una di quelle grandi ricompense”

Sebbene sia stato rilasciato durante la pandemia, Trolls: World Tour è stato un grande successo e il regista Walt Dohrn ha parlato di questo mentre chiacchierava con Deadline:

“… Anch’io ho dei bambini a casa, e penso che questo film sia arrivato al momento giusto e abbia fatto sentire davvero bene le persone. Penso che quando stiamo tutti lottando lì, è un film che è scientificamente progettato per farti sentire bene, e ha davvero funzionato.

Ha aggiunto: “Ho ricevuto molte persone che mi hanno mandato messaggi dicendo che le loro famiglie stavano ridendo e ballando nei loro salotti durante il film, quindi penso che sia stata una di quelle grandi ricompense. Sai, fai queste cose in modo da poter entrare in contatto con le persone, e penso che si sia connesso in un modo più grande di quanto non fosse uscito in un normale fine settimana”.

Trolls: TrollsTopia stagione 7 è ora in streaming su Hulu e Peacock.

In altre notizie, Trolls: TrollsTopia è stato rinnovato per la stagione 8 su Hulu e Peacock?