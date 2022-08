Trasmetti in streaming la versione doppiata del prequel di Predator

L’uscita anticipata di Predal’ultima puntata del Predatore franchising, è finalmente arrivato. Dopo essere stato proiettato al Comic-Con di San Diego 2022 qualche settimana fa, il lungometraggio è ora disponibile per la visione in streaming. Dato che la storia si svolge nel cuore della Nazione Comanche, gli spettatori possono scegliere di guardare una versione alternativa di Preda che presenta il doppiaggio Comanche. In questo modo il pubblico ha l’opportunità di immergersi completamente durante l’esperienza di Naru (Ambra di mezzotuono) e il viaggio di sopravvivenza della sua tribù contro l’alieno tecnologico che attacca la loro casa.

Nel tentativo di preservare la lingua nativa della nazione Comanche, una lingua numica all’interno della famiglia uto-azteca, il regista Dan Trachtenberg (la stessa mente dietro 10 Cloverfield Lane) ha lavorato fianco a fianco con il produttore e membro delle nazioni Comanche e Blackfeet, Jhane Myers. Durante lo sviluppo del film, Myers ne avrebbe modificato alcuni aspetti per assicurarsi che fosse fedele alla sua eredità culturale. PredaLa produzione include anche un ensemble principalmente di nativi americani in prima linea e più persone della comunità dei nativi americani sono state coinvolte dietro le quinte.

Dato che alcuni di voi potrebbero essere interessati a guardare Preda in Comanche, ecco una breve guida per aiutarti a navigare nella selezione della lingua.

Dove posso guardare la preda a Comanche?

La versione doppiata del film è disponibile per la visione su Hulu e Disney + il 5 agosto. Quando premi Riproduci su questo titolo attraverso queste piattaforme di streaming, il film inizierà automaticamente in inglese. Per modificare le impostazioni audio di Comanche tramite Hulu, fai clic sul pulsante delle impostazioni dopo l’inizio della riproduzione del film e cambia la lingua. Se stai guardando Preda tramite Disney +, fai clic sull’icona dell’audio nell’angolo in alto dello schermo e scambia semplicemente l’audio inglese con il doppiaggio Comanche. Così semplice!

Prey è disponibile nei cinema?

non mi piace il precedente Predatore film e la maggior parte dei film in franchising degli ultimi tempi, PredaL’uscita in tutto il mondo non ha seguito lo stesso schema di altre importanti produzioni sulla piattaforma Disney+. Invece di passare alcune settimane nei cinema prima di arrivare in streaming, la versione di Trachtenberg del franchise è saltata sul grande schermo dopo la sua proiezione al Comic-Con.

Nonostante non sia approdato nelle sale, il film è stato realizzato con l’intenzione di regalare al pubblico la stessa magistrale visione cinematografica dei film precedenti. E mentre ci sarebbe piaciuto vedere questa storia nei cinema, la decisione di averlo in streaming anziché sul grande schermo è stata importante per la possibilità di guardare il film in Comanche. Il cast dell’ensemble è tornato dopo che il taglio inglese è stato finalizzato per doppiare il film in Comanche. Ecco quale attore Dakota Beavers ha dovuto dire a Variety del processo di apprendimento e di parlare di Comanche Preda:

“Volevo assicurarmi che la lingua fosse parlata nel modo più corretto possibile. Per fortuna, uno dei traduttori di Comanche è un mio buon amico, quindi potrei semplicemente sedermi lì con lui. E quindi questa era una grande importanza per me, solo per tenerlo lì perché le future generazioni lo imparassero”.

Perché dovresti scegliere di guardare Prey in Comanche invece che in inglese

Sebbene sia più facile comprendere la storia in inglese per la maggior parte del pubblico, guardandola Preda in Comanche consentirebbe agli spettatori di onorare la lingua e il patrimonio culturale che è al centro di questa narrazione. Invece di vivere solo in parte la tribù Comanche e l’ambientazione presente nel film, avrai la possibilità di immergerti nella storia e testimoniare il modo in cui il film doveva essere originariamente.

Il tono originale di Trachtenberg menzionava che l’intero dialogo sarebbe stato in Comanche ma sfortunatamente l’idea è stata messa da parte in seguito. Tuttavia, avere una versione doppiata disponibile tramite lo streaming è già un risultato utile. A differenza di tante produzioni che presentano personaggi dei nativi americani e delle Prime Nazioni, questo è il primo lungometraggio ad essere completamente doppiato in Comanche (e a hanno i sottotitoli Comanche anche), che è un aspetto che merita l’apprezzamento dei fan che sono cresciuti guardando il Predatore franchising.

In una recente intervista con Digital Spy, Myers ha parlato del privilegio di avere un film come questo nella sua lingua madre dicendo: “Il fatto che stia ottenendo un doppiaggio completo di Comanche è incredibile perché essendo una Comanche, non c’è mai stato un film nella sua interezza la mia lingua. E non c’è mai stato un film nuovo di zecca uscito, come questo su Disney+, che hai la possibilità di guardarlo in Comanche perché non è mai successo per nessuna lingua madre”.

Ecco cosa Myers ha detto a Christina Ravanello di Collider quando le è stato chiesto com’era per lei avere questo progetto a modo suo: