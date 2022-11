Trailer per lo spettacolo di appuntamenti ospitato da Taye Diggs – Scadenza

Hulu offre una prima occhiata al suo nuovo programma di appuntamenti condotto da Taye Diggs.

Di nuovo nel solco seguirà tre donne sulla quarantina, bloccate nella routine della loro vita quotidiana, che faranno il check-in al The Groove Hotel, un resort su un’isola della Repubblica Dominicana. L’obiettivo è riscoprire la loro giovinezza, vivere gioiosamente e, si spera, trovare l’amore con gli uomini metà della loro età.

Lo speciale evento in anteprima di quattro notti prende il via lunedì 5 dicembre con due episodi su Hulu. Due nuovissimi episodi saranno disponibili per lo streaming quotidiano fino a giovedì 8 dicembre.

Lo spettacolo segna la prima serie Hulu Original senza copione sotto lo stendardo alternativo della Walt Disney Television. Saranno otto episodi.

Le tre donne sono Sparkle, una 43enne di Atlanta; Steph, 41enne di Miami, e Brooke, 42enne di Los Angeles.

La serie è prodotta dallo showrunner Elan Gale, Bill Dixon, Sonya Wilkes, Evan Wilkes, Michael Krupat, John Luscombe, Shannon Stoeke e Diggs. Di nuovo nel solco è prodotto da Walt Disney Television Alternative e Beyond Media Rights Ltd.