Tra i premiati della serie – Scadenza

Gli Imagen Awards hanno svelato i vincitori del loro 37esimo gala annuale in onore dei latini in televisione e al cinema. Alcuni dei premiati che hanno ricevuto il riconoscimento includevano il film d’animazione Encanto per il miglior lungometraggio, Con affetto, Vittorio come miglior programma comico in prima serata e Selena: La serie per il miglior programma drammatico in prima serata.

Luis Valdez, scrittore, regista e drammaturgo, è stato insignito del premio alla carriera. Dietro c’era l’influente regista La bamba che ha festeggiato il suo 35° anniversario dalla sua uscita.

Imagen Awards 2022 Foto: “Love, Victor” Star Michael Cimino, Ana De La Reguera, Alfonso Herrera, Judy Reyes e altri sul tappeto rosso

Il produttore televisivo e co-fondatore degli Imagen Awards Norman Lear, che quest’anno ha compiuto 100 anni, è stato onorato con messaggi sinceri ed emotivi da parte di membri del pubblico selezionati. Lear ha affascinato il pubblico con un sincero messaggio registrato sui monitor video.

I vincitori degli Imagen Awards sono stati determinati da una giuria indipendente di dirigenti dell’industria dell’intrattenimento e leader della comunità latina e latina.

La 37a edizione degli Imagen Awards preregistrata sarà trasmessa su PBS SoCal sabato 29 ottobre 2022 alle 18:00 PDT, su KCET mercoledì 2 novembre alle 19:00 PT e sarà disponibile per lo streaming a livello nazionale su pbs.org.

Imagen Awards 2022 Elenco completo dei vincitori

Miglior lungometraggio

Encanto (Disney+; Walt Disney Studios Motion Pictures)

Miglior regista – Lungometraggio

Jared Bush, Byron Howard e Charise Castro Smith, Encanto (Disney+; Walt Disney Studios Motion Pictures)

Miglior attore – lungometraggio

Eugenio Derbez, CODA (Apple TV+; Vendome Pictures / Pathé in associazione con Apple)

Miglior attrice – Lungometraggio

Arianna De Bose, Storia del lato ovest (Walt Disney Studios)

Miglior programma in prima serata – Drammatico

Selena: La serie (Netflix; Una produzione di intrattenimento Campanario per Netflix)

Miglior programma in prima serata – Commedia

Con affetto, Vittorio (Hulu; 20a televisione)

Miglior programma Primetime: speciale o film

Libro dell’Amore (Video principale; Amazon Studios)

Miglior regista – Televisione

Jorge R. Gutierrez, Maya e i Tre (Netflix)

Miglior attore – Drammatico (televisione)

Oscar Isacco, Scene da un matrimonio (HBO/HBO Max; HBO in associazione con Sheleg, Media Res, Endeavour Content e Filmlance)

Miglior attrice drammatica (televisione)

Judy Reyes, Strappato dalle sue braccia (A vita; OZY Media and Motion Picture Corporation of America)

Miglior attore – Commedia (televisione)

Michele Cimino, Con affetto, Vittorio (Hulu; 20a televisione)

Miglior attrice – Commedia (televisione)

Vittoria Morole, Piano B (Hulu; Counterbalance Entertainment, American High, LD Entertainment)

Miglior attore non protagonista – Drammatico (televisione)

Clayton Cardenas, Maya MC (FX; 20a produzione televisiva e FX

Miglior attrice non protagonista – Drammatico (televisione)

Rosario Dawson, Malato di droga (Hulu; Danny Strong Productions, John Goldwyn Productions, The Littlefield Company, 20th Television)

Miglior attore non protagonista – Commedia (televisione)

Harvey Guillén, Cosa facciamo nell’ombra (FX; produzioni FX)

Miglior attrice non protagonista – Commedia (televisione)

Melissa Fumero, Brooklyn nove-nove (NBC; Universal Television, una divisione di Universal Studio Group, in associazione con Fremulon, Dr. Goor Productions e 3 Arts Entertainment)

Miglior giovane attore (televisione)

Nik Sanchez, Stanza sicura (A vita; Film astuti a vita)

Miglior attore doppiatore (televisione)

Rosa d’estate Castillo, Via di Alma (PBS KIDS; Fred Rogers Productions, Pipeline Studios)

Miglior varietà o reality show

Erano qui (HBO/HBO Max; HBO in associazione con House of Opus 20 e IPC)

Miglior programmazione giovanile

Via di Alma (PBS KIDS; Fred Rogers Productions, Pipeline Studios)

Miglior composizione musicale per film o televisione

Lin-Manuel Miranda e Germaine Franco, Encanto (Disney+; Walt Disney Studios Motion Pictures)

Miglior Supervisione Musicale per Film o Televisione

Tom MacDougall, Encanto (Disney+; Walt Disney Studios Motion Pictures)

Miglior documentario

VOCI: American Exile (PBS; Burning Box Studio, WKAR Public Media/East Lansing e Latino Public Broadcasting)

Miglior programma informativo

SC In primo piano: KIKIMITA – La storia di Hansel Emmanuel Donato (ESPN)

Miglior cortometraggio

Maestri e VOCI americani: Luci, Camera, Acción (PBS; NGL Studios, Latino Public Broadcasting e American Masters Pictures)

Miglior pubblicità commerciale o campagna di sensibilizzazione sociale

Nuestras Niñas, Las Mujeres Imparables del Futuro (NBCUniversal Telemundo Enterprises; GYB/Kreative Kontent)