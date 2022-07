“Tiny Beautiful Things” su Hulu lancia Quentin Plair come serie regolare – Scadenza

ESCLUSIVO: Quentin Plair (L’uccello del buon Dio) si è unito a Hulu Piccole cose belle come una serie regolare.

Plair interpreterà Danny Kinkade, uno spirito creativo e musicista; luminoso e equilibrato. È frustrato innamorato di sua moglie Clare (Kathryn Hahn) e ha perso la testa per le sue buffonate egoistiche e autodistruttive. Spinta oltre il limite, le ha detto che ha bisogno di lasciare la loro casa e unirsi a lui nella terapia di coppia per salvare il loro matrimonio e la loro unità familiare.

Basato sul bestseller del New York Times di Cheryl Strayed, Piccole cose belle è una serie di mezz’ora su una donna che diventa con riluttanza Dear Sugar – un anonimo e venerato editorialista di consigli – quando la sua stessa vita sta andando in pezzi. Raccontata in più linee temporali con intimità, coraggio e candore sorprendenti, scava la bellezza, la lotta e l’umorismo nella sua stessa vita per mostrarci che non siamo al di là del salvataggio, che sono le nostre storie che alla fine ci salveranno.

Liz Tigelaar è la creatrice/EP della serie. Reese Witherspoon, Laura Dern, Lauren Neustadter, Stacey Silverman, Jayme Lemons, Strayed e Hahn sono anche EP della serie di ABC Signature e Hello Sunshine.

Plair ha terminato di recente le riprese Benvenuti a Chippendales per 20th Television per Hulu al fianco di Kumail Nanjiani. Nelle ultime due stagioni, è apparso in CW Roswell, Nuovo Messico. I suoi altri crediti includono la serie Showtime L’uccello del buon Dio, Il Quad, Il buon dottore, e Sabbie Ardenti.

Plair è rappresentato da Lesley Brander presso Monogram Management Group e David Lederman, David Rose e Thomas Cushing presso Innovative Artists.