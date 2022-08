“Tiny Beautiful Things” aggiunge Merritt Wever, Michaela Watkins e altro – Scadenza

ESCLUSIVO: Merritt Wever (Senza Dio) si unisce a Michaela Watkins e Owen Painter come guest star ricorrenti in Hulu’s Piccole cose belle, la protagonista di Kathryn Hahn nelle opere di Liz Tigelaar basate sul bestseller del New York Times di Cheryl Strayed.

Wever interpreta Frankie, la madre single resiliente e piena di risorse di Young Clare e Young Lucas (interpretati rispettivamente da Sarah Pidgeon e Painter), la cui fede nell’abbondanza rispetto alla scarsità e nel mettersi sulla strada della bellezza, trasforma la vita di povertà e povertà dei suoi figli diventa una pietra miliare per Clare (Hahn) mentre assume il ruolo dell’anonimo e venerato editorialista di consigli, Sugar, nel presente.

Watkins interpreta Amy, una scrittrice emergente e la migliore amica di Clare da decenni, la cui decisione di rimanere senza figli e intraprendere una carriera artistica è stata influenzata dalla perdita della propria madre, anche se di tipo diverso da quella di Clare. E mentre la loro amicizia è molto reale, ognuna serve come un promemoria diretto delle vite che avrebbero potuto avere, se avessero scelto strade diverse.

Painter interpreta il giovane Lucas, il fratello minore di Clare, la cui vita cambia inaspettatamente dopo la morte devastante della madre, Frankie.

Wever è apparso in Birdman e Omicidio legittimoinsieme a Netflix Incredibile e Senza Dio. È rappresentata da Lisa Lieberman presso Innovative Artists e Lisa Loosemore presso Viking Entertainment.

Watkins è stato visto di recente nella serie limitata Hulu nominata agli Emmy L’abbandono ed è anche nota per il suo ruolo da protagonista in Valerie Cole Casuale, che era gestito da Tigelaar. Watkins è rappresentato da Haven Entertainment, United Talent e Felker Toczek Sudleson Abramson McGinnis Ryan.

Il primo lavoro di Painter è stato come guest star Il racconto dell’ancella, recitando al fianco di Elisabeth Moss e OT Fagbenle. È rappresentato da Laura Hersh presso Industry Entertainment.

Piccole cose belle è una serie di mezz’ora su una donna che diventa con riluttanza Dear Sugar – un anonimo e venerato editorialista di consigli – quando la sua stessa vita sta andando in pezzi. Raccontata in più linee temporali con intimità, coraggio e candore sorprendenti, scava la bellezza, la lotta e l’umorismo nella sua stessa vita per mostrarci che non siamo irrecuperabili, che sono le nostre storie che alla fine ci salveranno.

Da ABC Signature, il progetto riunisce Reese Witherspoon, Laura Dern e Strayed dalla loro collaborazione nominata all’Oscar su Selvaggioe Witherspoon, Tigelaar e il team di ABC Signature dalla loro collaborazione nominata agli Emmy per la serie Hulu Piccoli fuochi ovunque.

Tigelaar funge da creatore e showrunner.