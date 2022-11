‘This Fool’ rinnovato per la seconda stagione da Hulu – Scadenza

Hulu ha rinnovato Questo sciocco per una seconda stagione.

La prima stagione è stata presentata in anteprima il 12 agosto e tutti i 10 episodi sono ora in streaming su Hulu. Questo pazzo iuna commedia di mezz’ora ambientata nella classe operaia South Central Los Angeles. Lo spettacolo è incentrato su Julio Lopez, un trentenne che vive ancora a casa, esce con la sua ragazza dai tempi del liceo e trova ogni scusa per evitare di affrontare i propri problemi. Julio lavora presso Hugs Not Thugs, un’organizzazione no-profit per la riabilitazione di gang, dove si scontra con suo cugino maggiore Luis, un ex membro della gang che è appena uscito di prigione e si è trasferito con Julio e la sua famiglia.

Il cast comprende Chris Estrada come Julio, Frankie Quiñones come Luis, Laura Patalano (Esperanza), Michelle Ortiz (Maggie), Julia Vera (Maria) e Michael Imperioli (Ministro Payne).

Questo sciocco è scritto e prodotto da Estrada, Pat Bishop, Jake Weisman e Matt Ingebretson. Jonathan Groff e Fred Armisen sono anche produttori esecutivi della serie. È una serie originale di Hulu di ABC Signature.

Anche la seconda stagione sarà composta da 10 episodi.