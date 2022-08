Quale data uscirà la stagione 3 di Dragons: The Nine Realms per lo streaming OTT e quanti episodi avrà la nuova avventura?

Dai libri e film alle serie TV e al merchandising adorabile, How To Train Your Dragon è senza dubbio uno dei franchise di commedie d’avventura animate per famiglie più popolari sul mercato.

L’affascinante mondo dei draghi sta finalmente per tornare sui nostri schermi questa settimana con la terza stagione dell’eccellente spin-off, Dragons: The Nine Realms.

Lo spettacolo è stato presentato in anteprima nel 2021, prima di pubblicare il suo secondo volume all’inizio di quest’anno; tuttavia, i fan di tutto il mondo stanno ora contando i minuti fino al ritorno di Kullersen e compagni per alcuni regimi di allenamento più alti.

Quindi, come possono i fan di tutto il mondo guardare Dragon: The Nine Realms, in quale data uscirà la stagione 3 per lo streaming e cosa devi sapere sugli episodi in arrivo?

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Nuova stagione di Dragons: The Nine Realms in arrivo! Puoi sentirlo? — John Tellegen (@JTellegen) 15 agosto 2022

Visualizza Tweet

La terza stagione di Dragons: The Nine Realms sarà presentata in anteprima in tutto il mondo giovedì 18 agosto.

La serie animata ispirata a How To Train Your Dragon sarà disponibile per la visione tramite la piattaforma di streaming Hulu OTT e Peacock.

Non è stato ancora condiviso un orario di lancio specifico per la terza puntata. Tuttavia, come notato di recente da Decider, il contenuto originale di Hulu ha tipicamente “debuttato sul servizio di streaming intorno a mezzanotte sulla costa orientale, o alle 00:00 ora orientale”.

“La scoperta del Regno del Fuoco rappresenta una sfida mentre i Cavalieri del Drago lottano per attraversarlo in sicurezza. Nel frattempo, Buzzsaw è alla ricerca di un misterioso “Lightning Bird” che rende più difficile mantenere segreti i draghi.

Tom, Jun, D’Angelo e Alex affrontano il drago più potente che abbiano mai incontrato in una missione ad alto rischio per salvare il Regno di Cristallo. E con grande dispiacere di tutti, il fastidioso e ficcanaso fratello di Jun si sta avvicinando scomodamente all’apprendimento di ciò che effettivamente accade nel Dragon Club. ” – Anteprima della stagione 3 di Dragons: The Nine Realms, tramite YouTube.

Quanti episodi ci sono nella stagione 3?

Come confermato dalla pagina di streaming della serie su Hulu, Dragon: The Nine Realms stagione 3 sarà composta da 7 episodi individuali:

Episodio 1 – Fire Escape: “Tom escogita un piano non ortodosso per utilizzare un mostruoso incubo per testare le nuove tute antincendio di Alex che mettono in pericolo il segreto dei draghi”.

Episodio 2 – Ride or Die: “Dopo un litigio con sua madre, Jun si unisce a Tom in un’avventura nel Regno del Fuoco, dove la conoscenza dei miti salva la situazione.”

Episodio 3 – Svuotare Fireworm Nest: “Quando un minuscolo drago Fireworm finisce all’ICARIS, Alex deve decidere tra l’eccitazione di sua madre e mantenere segreto il drago.”

Episodio 4 – Dr Catastrophe: “Durante un tentativo di riportare i Fire Gronckles sfollati nel loro nativo Fire Realm, D’Angelo commette un errore nutrendoli accidentalmente con uova di Quaken catastrofici”.

Episodio 5 – Vola in famiglia: “Eugene scopre la Tana e chiede un drago tutto suo”.

Episodio 6 – Il magma viene in superficie: “I cavalieri dei draghi devono intrufolarsi nell’infermeria di ICARIS con uno sfiatatoio di magma molto malato”.

Episodio 7 – The Sky Torcher: “The Sky Torcher e Lanciafiamme invadono il Crystal Realm. Tom deve conquistare i suoi demoni e legarsi con lo Squartatore di Colpe per sconfiggere lo Sky Torcher.

Hulu descrive la serie, generalmente, come:

“Ambientato 1.300 anni dopo gli eventi di Come addestrare il tuo drago, i draghi ora sono solo una leggenda per il mondo moderno. Quando un’anomalia geologica apre un’immensa fessura profonda miglia sulla superficie terrestre, scienziati di tutto il mondo si riuniscono in una nuova struttura di ricerca per studiare il misterioso fenomeno. Presto un gruppo di ragazzini disadattati, portati sul sito dai genitori, scoprono la verità sui draghi e su dove si sono nascosti, un segreto che devono tenere per sé per proteggere ciò che hanno scoperto.

“Con il progetto ICARIS che porta avanti le spedizioni più in profondità nella fessura, mantenere segreti i draghi sta diventando sempre più difficile per i Dragon Riders. Nel frattempo Jun, D’Angelo e Alex stanno diventando sempre più sospettosi delle frequenti missioni da solista di Tom e Thunder, rivelando la missione di Tom di scoprire la sua eredità vichinga e il misterioso legame con i draghi. – Sinossi di Dragons: The Nine Realms, tramite Hulu.

Di Tom Llewellyn – [email protected]

In altre notizie, Saul Goodman muore in Better Call Saul? Spiegazione del destino finale