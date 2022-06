The Head Stagione 2 in arrivo da Hulu Japan e Mediapro Studio

La società di produzione di Madrid, The Mediapro Studio, sta collaborando con Hulu Japan Stagione 2 della serie thriller, La testa. La prima stagione è stata un grande successo e ha debuttato in oltre 90 paesi. Direttore Jorge Dorato sta attualmente dirigendo la produzione delle riprese in lingua inglese a Tenerife, in Spagna.

La serie spagnola in lingua inglese di Dorado è una terrificante serie psicologica che segue Johan Berg mentre cerca di risolvere il misterioso omicidio e la scomparsa di un gruppo di ricercatori del Polo Nord, The Winterers, mentre affrontavano il periodo più buio dell’anno per la regione. Con un assassino a piede libero e sua moglie tra i dispersi, deve fidarsi di una giovane dottoressa di nome Maggie che apparentemente è l’unica sopravvissuta e l’unica con indizi e risposte su cosa è successo mentre era via. Inutile dire che la posta in gioco alta, l’isolamento e il mistero rendono il viaggio meraviglioso ed emozionante.

VIDEO DEL COLLIDER DEL GIORNO

La testa La stagione 2 ha un cast internazionale con John Lynch (Il terrore, la caduta) e Katharine O’Donnelly (Maria, regina di Scozia) tornando come protagonisti ancora una volta. I nuovi talenti aggiunti al cast per questa stagione includono Hovik Keuchkerian (Rapina di denaro, polizia antisommossa), Moe Dunford (Il massacro della motosega nel texas), Josefin Nelden (Il ristorante), e Olivia Morris (Hotel Portofino).

RELAZIONATO: Il trailer di “Nome in codice Banshee” prende in giro il thriller di assassino guidato da Antonio Banderas

Per quanto riguarda i nuovi ruoli principali reclutati, la serie ha accolto favorevolmente Enrico Arce (Money Heist, Festival di Rifkin), Nora Rios (Califfato, battiti del cuore), Tania Watson (Di tanto in tanto, Pioneras, i servi di Mida), Thierry Godard (Oussekine, Un caso francese) e Sota Fukushi (Candeggina).

Direttore dello sviluppo internazionale dei contenuti presso Mediapro Studio, Ran Tellemservirà ancora una volta come produttore esecutivo della serie insieme a Laura Fernández Espeso, Javier Méndez, Bernat Eliae Mariano Basega. La produzione dovrebbe eventualmente partire da Tenerife e tornare a Madrid per completare la produzione degli interni, ma in seguito si recherà in Irlanda e in altri luoghi della Spagna per la produzione degli esterni.

La prima stagione è diventata la serie di maggior successo per Mediapro Studio con un’accoglienza positiva proveniente da diversi paesi, comprese le principali società di media come HBO Max e Canal Plus.

La testa prende l’isolamento e l’inaccessibilità del luogo e lo combina con un perfetto senso di imminente rovina e pericolo. La prima stagione ha dimostrato che Dorado sa come portare le paure e l’atmosfera tesa in un paesaggio altrimenti piatto attraverso personaggi e circostanze fuori dal loro controllo. Si spera che la stagione 2 porti tanti brividi e brividi psicologici come la stagione 1.

Al momento non esiste una data di uscita per La testa Stagione 2.