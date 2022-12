‘The D’Amelio Show’ rinnovato per la terza stagione da Hulu – Scadenza

Hulu ha rinnovato Lo spettacolo D’Amelio per una terza stagione di dieci episodi. La seconda stagione è stata presentata in anteprima il 28 settembre e tutti e 10 gli episodi sono ora in streaming su Hulu.

La seconda stagione ha seguito la famiglia – Marc D’Amelio, Heidi D’Amelio, Dixie D’Amelio, Charli D’Amelio – mentre si occupavano di relazioni pubbliche, lotte private, nuove attività e “insondabili pressioni e controlli”, dice Hulu. Le figlie Dixie e Charli lottano per separare il proprio amore per se stesse e la propria identità dalla loro presenza online. Marc e Heidi sono genitori in un territorio inesplorato, mentre cercano di proteggere la loro famiglia da nuove insidie ​​ad ogni turno.

Non può essere poi così male: Charli D’Amelio ha appena vinto Ballando con le stelle. Anche sua madre deve ballare!

Lo spettacolo D’Amelio iè prodotto da Eli Holzman e Aaron Saidman per conto di The Intellectual Property Corporation (IPC), una parte di Sony Pictures Television, con la showrunner Sara Reddy come produttore esecutivo.

Lo spettacolo D’Amelio isa parte della crescente lista senza copione di Hulu, tra cui I Kardashian, Taste the Nation, Back in the Groovedi Spotify Regali RapCaviar e Trascinami a cena con Neil Patrick Harris.