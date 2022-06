“The Bob’s Burgers Movie” ottiene la data della prima di Hulu – Scadenza

20th Century Studios ha detto oggi che la sua commedia animata Il film Gli hamburger di Bob debutterà su Hulu e HBO Max negli Stati Uniti il ​​12 luglio, arrivando su Disney+ sotto lo stendardo Star in territori tra cui Canada (12 luglio), Europa (esclusa la Polonia), Medio Oriente e Africa (13 luglio). Il film sarà presentato in anteprima su Star+ in America Latina il 20 luglio. Lo studio ha anche svelato oggi una scena della foto, con la canzone “Sunny Side Up Summer”, a sostegno della sua uscita. (Guarda la clip qui sotto.)

In arrivo nelle sale americane il 27 maggio, Il film Gli hamburger di Bob è basato sulla serie vincitrice di un Emmy della Fox, Gli hamburger di Bob, che tornerà per la sua tredicesima stagione questo autunno. La storia inizia quando una conduttura dell’acqua rotta crea un’enorme voragine proprio di fronte al ristorante Bob’s Burgers della famiglia Belcher, bloccando l’ingresso a tempo indeterminato e rovinando i piani dei Belcher per un’estate di successo. Mentre Bob (H. Jon Benjamin) e Linda (John Roberts) lottano per mantenere a galla l’attività, i ragazzi cercano di risolvere un mistero che potrebbe salvare il ristorante della loro famiglia. Con l’aumentare dei pericoli, questi sfavoriti si aiutano a vicenda a trovare la speranza e combattono per tornare dietro il bancone, a cui appartengono.

Il creatore della serie Loren Bouchard ha diretto Il film Gli hamburger di Bob con Bernard Derriman, dalla sceneggiatura sua e di Nora Smith. Il film presenta anche le voci di Kristen Schaal, Dan Mintz, Eugene Mirman, Larry Murphy, Zach Galifianakis e Kevin Kline. Bouchard, Smith e Janelle Momary sono stati i suoi produttori.

“Siamo così felici che i fan siano stati in grado di trovarci, guardarci e abbuffarci quanto vogliono su Hulu”, ha detto Bouchard in riferimento alla serie. “La nostra fantasia è che dobbiamo inviare una nuova copia del film di Bob a Hulu perché la loro copia si logora a causa delle persone che lo guardano così tanto”.

Il film Gli hamburger di Bob è solo uno dei principali titoli in streaming come parte della campagna di film estivi di Hulu “Get the Big Screen on Your Screen”, che include anche le anteprime di La principessa, Non va bene, Preda e tanti altri. Altre uscite imminenti da 20th Century Studios includono il dramma Amsterdam con Anya Taylor-Joy, il tanto atteso James Cameron Avatar Continuazione Avatar: La via dell’acqua e il Romeo e Giulietta reimmaginare, Rosalina.