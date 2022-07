“The Bear” rinnovato per la stagione 2 da FX – Scadenza

L’orso sta tornando con episodi più originali: FX ha raccolto una seconda stagione della serie sceneggiata di mezz’ora trasmessa in streaming su Hulu.

L’orso segue Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), un giovane chef del mondo della buona tavola che torna a Chicago per gestire la paninoteca di famiglia dopo il suicidio del fratello. Carmy deve bilanciare le realtà della proprietà di piccole imprese, il suo personale di cucina volitivo e recalcitrante e le sue relazioni familiari tese, il tutto mentre è alle prese con l’impatto della morte di suo fratello.

La prima stagione di otto episodi ha debuttato il 23 giugno ed è disponibile su Hulu.

“L’orso ha superato le nostre più sfrenate aspettative creative, critiche e commerciali”, ha affermato Eric Schrier, Presidente di FX Entertainment, in una dichiarazione. “Apprezziamo profondamente il brillante lavoro condotto dal creatore e co-showrunner Christopher Storer e dalla co-showrunner Joanna Calo. La performance principale di Jeremy Allen White è spettacolare, così come quelle dei suoi co-protagonisti Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Abby Elliott, Lionel Boyce e Liza Colón-Zayas. Non vediamo l’ora di metterci al lavoro sulla seconda stagione”.

Storer e Calo hanno aggiunto: “Siamo così grati a FX, al nostro cast follemente talentuoso, alla nostra troupe che ha lavorato duramente, velocemente e nel cuore dell’inverno, per non parlare di tutti quelli che hanno guardato. E non vediamo l’ora di riportarvi tutti a L’orso nel 2023”.

Edwin Lee Gibson e Matty Matheson sono anche co-protagonisti.

L’orso è stato creato da Storer (Ramy, terza media), che è anche co-showrunner, produttore esecutivo, scrittore e regista insieme a Calo (BoJack Horseman, Annullato). Hiro Murai e Nate Matteson di Super Frog e Josh Senior sono anche produttori esecutivi. La serie è prodotta da FX Productions.