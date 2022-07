Tempo di rilascio della stagione 4 di What We Do in the Shadows per FX e Hulu

Alcuni spettacoli sono così insondabilmente esilaranti che un solo episodio è sufficiente per lasciarti stordito.

Dopo aver dato un’occhiata a Cosa facciamo nell’ombra, potresti persino sentirti come se stessi perdendo sangue: è così divertente. Non è nemmeno così sorprendente, soprattutto considerando quando il mockumentary americano è stato creato da Jemaine Clement di Flight of the Conchords.

La commedia horror è iniziata in anteprima su FX nel 2019, ma il pubblico ha già avuto un assaggio dell’umorismo per gentile concessione dell’omonimo film del 2014 su cui si basa.

Immerso nel mondo di quattro vampiri che condividono la casa a Staten Island, è stata una vendita unica fin dall’inizio e le risate devono ancora cessare sotto la luce del sole.

Fortunatamente, l’amato show è tornato, quindi assicuriamoci che nessun fan si perda e riconosciamo il tempo di rilascio della stagione 4 di What We Do in the Shadows.

ancora dal trailer della stagione 4 di What We Do in the Shadows, FX Networks

Tempo di rilascio della stagione 4 di What We Do in the Shadows

L’episodio 1 di What We Do in the Shadows stagione 4 sarà presentato in anteprima su FX alle 22:00 ET di martedì 12 luglio 2022.

In alternativa, il pubblico può guardare l’ultima puntata a mezzanotte Eastern Time negli Stati Uniti su Hulu. In sostanza, gli episodi arrivano il giorno dopo in streaming ma consentono agli spettatori di godersi la serie a proprio piacimento.

In effetti, il secondo episodio viene trasmesso subito dopo, quindi gli spettatori saranno trattati con una doppia dose di buffonate sui vampiri per aiutarli a introdurli nell’ultima stagione.

Gli episodi sono rispettivamente intitolati Reunited e The Lamp. Ora, consideriamo quando possiamo aspettarci il resto…

Cosa facciamo nell’ombra | Trailer ufficiale della stagione 4 | FX BridTV 10847 Cosa facciamo nell’ombra | Trailer ufficiale della stagione 4 | FX 1051354 1051354 centro 13872

Il programma della stagione 4 di What We Do in the Shadows

Tracciando l’intera stagione 4 di What We Do in the Shadows, sarà composta da dieci episodi in totale.

Questo è quando andranno in onda su FX:

Episodio 1: Martedì 12 luglio 2022 alle 22:00 ET

Episodio 2: Martedì 12 luglio 2022 alle 22:00 ET

Episodio 3: Martedì 19 luglio 2022 alle 22:00 ET

Episodio 4: Martedì 26 luglio alle 22:00 ET

Episodio 5: Martedì 2 agosto alle 22:00 ET

Episodio 6: Martedì 9 agosto alle 22:00 ET

Episodio 7: Martedì 16 agosto alle 22:00 ET

Episodio 8: Martedì 23 agosto alle 22:00 ET

Episodio 9: Martedì 30 agosto alle 22:00 ET

Episodio 10: Martedì 6 settembre alle 22:00 ET

Ancora una volta, il pubblico che si sta sintonizzando su Hulu può recuperare il ritardo con gli episodi il giorno dopo la loro anteprima su FX.