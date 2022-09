Tell Me Lies è basato su una storia vera? L’ispirazione della serie Hulu esplorata

Hulu ha offerto molte serie drammatiche basate su eventi reali con artisti del calibro di Dopesick, Pam & Tommy e The Dropout che hanno tutti affascinato il pubblico nell’ultimo anno.

L’ultima serie da aggiungere al servizio di streaming è Tell Me Lies che racconta la storia di una relazione inebriante ma tumultuosa con cui molti spettatori potranno relazionarsi.

Ma Tell Me Lies è basato su una vera storia vera o la serie è puramente un’opera di finzione?

Tell Me Lies è arrivato su Hulu negli Stati Uniti mercoledì 7 settembre 2022.

Con Grace Van Patten e Jackson White, la serie racconta la storia di Lucy Albright e Stephen DeMarco che si incontrano al college e cadono in quella che sembra essere una tipica storia d’amore da campus.

Tuttavia, mentre la loro relazione progredisce in otto anni ricchi di eventi, la loro relazione amorosa apparentemente innocente si evolve in un intreccio che crea dipendenza che minaccia non solo di alterare la loro stessa vita, ma anche quella di tutti coloro che li circondano.

Dimmi bugie © Hulu | Josh Stringer

Tell Me Lies è basato su una storia vera?

Sì, Tell Me Lies prende ispirazione da eventi della vita reale.

La serie è basata sull’omonimo romanzo del 2018 di Carola Lovering, ispirato a una relazione dalla vita dell’autrice.

Dopo che il romanzo è uscito originariamente, tuttavia, Lovering inizialmente ha negato che il personaggio di Stephen DeMarco fosse basato su una persona reale.

Ma dopo aver ricevuto innumerevoli messaggi da lettori che si riferivano alla datazione della loro versione di Stephen, l’autrice ha finalmente confermato che la storia si basa su una relazione reale quando ha scritto un articolo per The Cut nel 2019 che descriveva in dettaglio le sue esperienze.

Dimmi bugie © Hulu | Josh Stringer

Carola Lovering spiega il “suo” Stephen

Nell’articolo del 2019 Carola ha scritto sull’ispirazione dietro Tell Me Lies, ha spiegato come inizialmente era riluttante a condividere i dettagli della sua relazione, ma alla fine ha cambiato idea.

“Non volevo ricostruire pubblicamente qualcosa che era stata una situazione così tossica nella mia vita”, ha detto Carola. “Scrivere sulla mia relazione malsana è stato catartico; la prospettiva di discuterne con estranei mi metteva molto a disagio”.

Tuttavia, dopo aver ricevuto messaggi da lettori che hanno attraversato prove simili, Carola ha iniziato a vedere le cose in modo diverso, dicendo: “Se io, come autrice, non riesco a entrare in empatia con i miei lettori nell’esperienza che ho creato sulla pagina, come posso sperare o aspettarmi che vi trovino un conforto duraturo?”

“Il problema è che più si osserva il confine tra finzione e verità, più diventa sfocato”, ha aggiunto. “Sono stato così riluttante – e spaventato – a parlare del “vero” Stephen, perché mentre c’è sicuramente una persona che ha ispirato il suo personaggio, quella persona non è in realtà il personaggio. E questa è una distinzione che devo mantenere intatta”.

Carola ha poi concluso: “In definitiva una relazione con Stephen non è estranea e non è specifica per genere; tutti noi abbiamo le nostre storie di Stephen sgorgati dentro di noi.

“Per quanto umiliante sia riconoscere le versioni più deboli di noi stessi – i sé che abbiamo volontariamente degradato – c’è anche saggezza e connessione da trovare lì.

“Grazie, lettori, per avermelo insegnato. Grazie per avermi aiutato a smettere di vergognarmi della mia vergogna. In tutta trasparenza ho avuto uno Stephen, ed è stato orribile. Ma va bene. Mi ha portato qui”.

Dimmi bugie © Hulu | Josh Stringer

Tell Me Lies è ora disponibile per lo streaming su Hulu dopo la prima il 7 settembre 2022.

