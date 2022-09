Taye Diggs ospiterà la serie di appuntamenti “Back In The Groove” per Hulu – Scadenza

Hulu sta entrando nel mondo dell’amore con un nuovo spettacolo senza copione condotto da Taye Diggs.

Di nuovo nel Groove seguirà tre donne sulla quarantina, bloccate nella routine della loro vita quotidiana, che si recheranno al The Groove Hotel, un resort su un’isola della Repubblica Dominicana. L’obiettivo è riscoprire la loro giovinezza, vivere con gioia e, si spera, trovare l’amore con gli uomini la metà della loro età.

“Come si suol dire, non puoi innamorarti di qualcun altro finché non ti innamori di te stesso!” secondo l’annuncio di Hulu. “Al Groove Hotel, queste tre donne avranno l’opportunità di fare entrambe le cose! Che trovino l’avventura perfetta, l’amicizia, il vero amore o una via di mezzo, questa è la loro occasione per farsi carico e rompere i doppi standard che le donne anziane devono affrontare ogni giorno. E si divertiranno molto a farlo!”

Lo spettacolo segna la prima serie Hulu Original senza sceneggiatura sotto lo stendardo alternativo della Walt Disney Television. Ci saranno otto episodi.

Le tre donne sono Sparkle, una 43enne di Atlanta; Steph, una 41enne di Miami, e Brooke, una 42enne di Los Angeles.

La serie è prodotta dallo showrunner Elan Gale, Bill Dixon, Sonya Wilkes, Evan Wilkes, Michael Krupat, John Luscombe, Shannon Stoeke e Diggs. Di nuovo nel Groove è prodotto da Walt Disney Television Alternative e Beyond Media Rights Ltd.

CAA rappresenta tutte le parti (tranne i concorrenti).