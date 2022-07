Steve Martin e Hulu pubblicano il video musicale “Angel In Flip Flops” – Scadenza

“Angel in Flip Flops”, il singolo immaginario degli anni ’80 non proprio un successo da Hulu’s Solo omicidi nell’edificioho appena ricevuto un video musicale reale e un singolo in streaming.

“Sono orgoglioso di ‘Angel in Flip Flops’ come lo sono di qualsiasi lavoro che ho fatto non è così buono”, ha affermato Steve Martin, Solo omicidi co-creatore, EP e protagonista il cui personaggio, Charles-Haden Savage, ha registrato e pubblicato la canzone nell’89 solo per vedere il suo slancio nelle classifiche tedesche fermato insieme al comunismo.

In una dichiarazione che annuncia il nuovo video musicale, Solo omicidi spiega il co-creatore, showrunner ed EP John Hoffman. “Quando è saltata fuori l’idea nella stanza dei nostri scrittori di Charles-Haden Savage, al culmine del suo successo con la sua serie originale ‘Brazzos’, forse avendo registrato un album che era andato davvero bene in Germania prima della caduta del muro di Berlino, sapevamo dovevamo parlarne ulteriormente — immediatamente!.

Hoffman dice che quando gli sceneggiatori hanno condiviso questa idea con Martin, l’attore in circa un giorno “aveva un titolo e una melodia che si facevano strada attraverso la sua mente geniale e noi eravamo più che in fuga. Steve si è tuffato con Kirker Butler per creare un classico della fine del 20° secolo e poi, incredibilmente, è arrivato Paul Shaffer per arrangiare quel classico che ora è il nostro “Angel In Flip-Flops”.

“Speriamo tutti in un risveglio di interesse per la melodia, ovviamente – in Germania e in tutte le parti del mondo senza muri!”

Un colpo? Bene, sono successe cose strane e non sarebbe la prima volta che Martin vede una canzone decollare dopo un’esibizione televisiva: His “King Tut”, che è iniziato come uno sketch su Sabato sera in direttaha venduto oltre un milione di copie e ha raggiunto la Top 20 quando è stato pubblicato come singolo nel 1978.

Per quanto riguarda il testo di “Pitta Putta”, un ascolto più profondo della canzone potrebbe avere il significato, poiché Martin canta della sua bellezza da spiaggia con le infradito: “Adoro sentire il suono provenire dai suoi piedi. Pitta Putta.

Guarda il video musicale qui sopra.