“Solo omicidi nell’edificio” rinnovato per la stagione 3 di Hulu – Scadenza

Solo omicidi nell’edificio continuerà a fare una strage per Hulu: lo streamer ha ordinato una terza stagione della serie da 20th Television.

La prima stagione ha debuttato come la serie comica più vista nella storia di Hulu Originals ed è considerata una delle preferite in diverse categorie che andranno alle nomination agli Emmy di domani. Nuovi episodi dell’attuale seconda stagione in streaming settimanalmente il martedì.

Scorecard cancellazioni/rinnovi: programmi TV terminati o in corso nella stagione 2021-22

La commedia è interpretata da Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez. È dei co-creatori e scrittori Steve Martin e John Hoffman (Grazia e Frankie). Martin e Hoffman sono i produttori esecutivi insieme a Short, Gomez, Questi siamo noi creatore Dan Fogelman e Jess Rosenthal.

“Solo omicidi nell’edificio è il vero gioiello della corona della nostra lista”, ha affermato Craig Erwich, presidente di Hulu Originals e ABC Entertainment, in una dichiarazione. “Il suo fascino attraverso le generazioni, l’intersezione di umorismo e cuore, e il suo approccio davvero originale sono un segno distintivo e una testimonianza del lavoro di Dan, John, Steve, Marty e Selena. Siamo grati di poter continuare a raccontare le storie di Charles, Oliver e Mabel agli spettatori che ci hanno costantemente mostrato di desiderare di più questa storia”.

Ecco la sinossi della seconda stagione: dopo la scioccante morte del presidente del consiglio di Arconia Bunny Folger, Charles, Oliver e Mabel corrono per smascherare il suo assassino. Tuttavia, ne derivano tre (sfortunate) complicazioni: il trio è pubblicamente implicato nell’omicidio di Bunny, ora sono oggetto di un podcast in competizione e devono fare i conti con un gruppo di vicini di New York che pensano tutti di aver commesso un omicidio.