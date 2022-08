“Solo omicidi nell’edificio” Compositore Siddhartha Khosla – Scadenza

Per Only Murders in the Building, la compositrice Siddhartha Khosla si è concentrata sulla sottolineatura dei ritmi drammatici del mistero dell’omicidio piuttosto che della commedia. La serie segue un trio di veri fan del crimine a New York che iniziano un podcast quando si ritrovano coinvolti nel loro stesso mistero. Nel tentativo di dargli una sensazione più “newyorkese”, ha incorporato il tamburo a secchiello nell’orchestra. Utilizzando quegli stessi strumenti per la maggior parte della partitura, il lavoro di Khosla è diventato essenziale in “The Boy From 6B”, che segue la prospettiva del personaggio sordo Theo Dimas (James Caverly). Solo omicidi nell’edificio è nominato per 17 Emmy nella sua prima stagione, inclusa la serie comica eccezionale e due nomination per Khosla per la sua colonna sonora e il tema principale del titolo.

SCADENZA: cosa avevano in mente i creatori della serie per la colonna sonora quando hai iniziato e come è cambiata?

SIDDHARTHA KHOSLA: Solo omicidi è drammatico quanto comico. Abbiamo sentito collettivamente che la colonna sonora doveva interpretare i ritmi drammatici della storia – il mistero e la solitudine dei nostri personaggi, e non sottolineare così tanto la commedia. Come con altri elementi dello spettacolo come la scenografia e i costumi, la musica doveva sembrare classica ma anche moderna. E così siamo approdati su un insieme di archi dal vivo, fiati e pianoforti che mi piace pensare rappresenti i suoni delle pareti interne dell’Arconia. C’è una maestosità e una storia in questo edificio prebellico che solo la nostra incredibile orchestra è veramente in grado di evocare. Ma poi ci sono elementi più strani e oscuri con la mia voce, autoharp, pianoforti commoventi che portano anche una modernità a tutto questo.

DEADLINE: Qual è stata l’ispirazione per il tema del titolo?

KOSLA: Come cantautore, ho sempre scritto prima la melodia. Un giorno ho iniziato a canticchiare questa melodia uncinata su accordi di pianoforte pulsanti molto degli anni ’60, come i Beach Boys, o Donovan. Ho cantato e interpretato quel tema in una chiamata zoom per i produttori, e John l’ha adorato così tanto che lo ha immediatamente affermato come “il tema del nostro spettacolo”. I produttori mi hanno chiesto di rendere il tema principale del titolo più “NY” e, nel tentativo di imitare un musicista di strada nella metropolitana, il nostro batterista ha suonato i secchi di vernice di Home Depot sul tema. Nel titolo principale si sente un mix dei nostri fantastici suonatori di archi e legni, autoharps, my voice, mellotron, pianoforti e, naturalmente, quei secchielli.

SCADENZA: Perché “The Boy From 6B” è stato scelto per essere preso in considerazione nella tua categoria?

KOSLA: Questo è un episodio televisivo muto raccontato dal punto di vista di un personaggio sordo (Theo Dimas). Poiché praticamente non ci sono dialoghi, la colonna sonora e il sound design giocano un ruolo importante nel fornire la narrazione. È stato incredibilmente difficile da realizzare e una meravigliosa collaborazione tra la nostra montatrice, Julie Monroe, e il regista Cherien Dabis.