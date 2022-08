“Solo omicidi nell’edificio” aggiunge Paul Rudd al cast della terza stagione – Scadenza

AVVISO SPOILER: Quanto segue rivela i principali punti della trama di Hulu Solo omicidi nell’edificio Finale della seconda stagione.

Paul Rudd si è unito al cast della serie di successo di Hulu Solo omicidi nell’edificio per la Stagione 3, dopo un’apparizione a sorpresa nel finale della Stagione 2.

Rudd interpreta il personaggio di Ben Glenroy, l’attore protagonista nello spettacolo di Broadway di Oliver Putnam (Martin Short) che cade morto sul palco proprio mentre il sipario si alzava segnalando l’inizio dello spettacolo. Pochi secondi prima, Ben ha avuto una strana interazione con Charles-Haden Savage (Steve Martin) che era intenzionalmente vaga, secondo il co-creatore della serie John Hoffman.

Hoffman ha condiviso informazioni con Deadline su come è nato il casting.

“Siamo tutti suoi fan. Ma anche Paul ha una relazione piuttosto stretta con Martin Short e ha anche girato un film con Selena [Gomez], e lei lo adora. Ma il kicker è che Paul ha venerato Steve Martin sin da quando era un bambino, quindi tutte queste cose si sono unite per questa grande richiesta “, ha condiviso Hoffman. “Stavamo dicendo, c’è un mondo in cui una grande star del cinema potrebbe venire e fare questi cinque minuti per il nostro finale di stagione? Ma soprattutto, quando arriveremo alle riprese della terza stagione, tra molti, molti mesi, sarebbe disponibile perché ora è un certo tipo di vittima all’interno del nostro show? Abbiamo bisogno di avere tempo con lui; Tornerebbe e suonerebbe con noi nella terza stagione? Dio ama Paul Rudd perché ha subito detto di sì”.

Hoffman ha anche condiviso informazioni sulla conversazione di Ben con Charles-Haden prima che il primo cadesse morto sul palco. Potrebbero aver recitato? La coppia fa spesso riferimento a “lei”, ad esempio quando Charles-Haden dice a Ben di “stare lontano da lei”.

“Gli eventi sul palco si svolgono dopo il salto temporale di un anno, il che è eccitante per lo spettacolo perché è un po’ un divertente reset. Consideriamo la prima e la seconda stagione come stagioni sorelle, quindi per i personaggi sembra che abbiano un po’ di respiro e possiamo raggiungerli e scoprire cosa è successo in quell’anno. Per poi essere gettato in un nuovo mix come questo con un nuovo gruppo di persone intorno al teatro e la produzione dello spettacolo dei sogni di Oliver e tutto il resto. Sta iniziando a sembrare molto eccitante per una stagione a cui andare”, ha detto.

“Ma più di questo, la presa in giro che c’è tra Charles e Ben è ciò che riveleremo nella terza stagione”, ha continuato. “Ci sono cose molto precise che Charles sta dicendo a Ben. È chiaro che c’è un’enorme tensione tra questi due attori per la loro apertura a Broadway e la fonte di ciò sarà rivelata nella terza stagione. Ci sono cose che vengono dette da Charles come “So cosa hai fatto” e “Stai lontano da lei”. ‘ Tutto questo è un tee-up per dove andremo la prossima stagione. Se c’è una cosa a cui aggrapparsi qui è ‘la sua identità'”.

Stagioni 1 e 2 di Solo omicidi nell’edificio sono attualmente disponibili per lo streaming nella sua interezza tramite Hulu.