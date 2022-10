“Solo omicidi nell’edificio” aggiunge Jesse Williams alla terza stagione – Deadline

ESCLUSIVO: Ex Grey’s Anatomy La star Jesse Williams si unisce al cast della terza stagione di Hulu’s Solo omicidi nell’edificio nel ruolo ricorrente. Interpreterà un documentarista con un interesse particolare nel caso a cui stanno lavorando Mabel Mora di Selena Gomez, Charles Haden-Savage di Steve Martin e Oliver Putnam di Martin Short.

Williams è un attore/imprenditore ed ex insegnante di scuola superiore. Ha ottenuto una nomination al Tony Award al suo debutto a Broadway nel revival vincitore del Tony Portami fuori quest’anno e il prossimo sarà visto in Il tuo posto o il mio con Reese Witherspoon, così come al suo ritorno a Broadway per la nuova serie di Portami fuori.

Williams ha trascorso 12 stagioni interpretando il dottor Jackson Avery sulla ABC Grey’s Anatomy ed è apparso in TV e film tra cui La capanna nel bosco, Piccoli fuochi ovunque, Il migliore di Brooklyn e la commedia d’azione Paramount Quartier Generale Segreto con Owen Wilson.

Williams è stato il produttore esecutivo del cortometraggio vincitore dell’Oscar 2021 Due sconosciuti lontani ed è stato sia produttore senior che corrispondente insieme a Norman Lear per i loro docuserie Epix America divisa. Williams è partner e membro del consiglio dell’app di borse di studio n. 1 al mondo, Scholly, che ha raggiunto gli studenti con più di $ 100 milioni fino ad oggi. È anche co-fondatore di entrambi BLEBRIATà e Ebroji app mobili e produttore esecutivo di Ponte delle domande: maschi neri, un’installazione artistica transmediale nella collezione permanente dello Smithsonian National Museum of African American History and Culture. Fa parte del consiglio di amministrazione di Advancement Project e dell’organizzazione per le arti e la giustizia sociale di Harry Belafonte Sankofa.org.

Williams è rappresentato da CAA, Entertainment 360 e André Des Rochers di Granderson Des Rochers.

Solo omicidi nell’edificio, prodotto da 20th Television, ha ottenuto 17 nomination agli Emmy la scorsa stagione e ne ha vinte tre. La serie proviene dai co-creatori e sceneggiatori Martin e John Hoffman, produttori esecutivi insieme a Short, Gomez, Questo sei tuil creatore Dan Fogelman e Jess Rosenthal.